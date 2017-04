Sánchez Albendea: "La Semana Santa de Cuenca se lleva muy dentro"

Sábado, 8 abril 2017

entrevista al presidente de la junta de cofradías

Cuenca | ELDIAdigital.es

Con alegría desbordaba por el mérito innegable del pregonero que ha conseguido instantes de estrecha comunión con el sentir nazareno en su Cuencalvario, pasamos a otra estación, la que nos coloca en el instante previo al comienzo del primer desfile procesional el Domingo de Ramos.

A punto de comenzar la gran celebración que se espera en Cuenca, el máximo representante de la Semana Santa de Cuenca, Jorge Sánchez Albendea, apela al sentimiento nazareno del conquense. Este pueblo que de forma sencilla y austera se dispone a vivir con el recogimiento y sentimiento que le es propio la Pasión según Cuenca, como la denomina José Vicente Ávila, su pregonero.



A punto está de comenzar la Semana Santa de Cuenca que vive un gran momento, con cada vez mayor convencimiento, son ya muchos los que coinciden en reconocerlo.



El presidente de la Junta de Cofradías destaca la conjunción de elementos que la hacen grande, “las tallas que tiene, la participación, el orden, el silencio, la devoción, el entorno de una ciudad como Cuenca, con su Casco Antiguo” para cuidarla entre todos y seguir creciendo. “Seguid trabajando por la esencia de la Pasión según Cuenca. Redoblad esfuerzos como redoblan los tambores”, ha exhortado desde su atril en San Miguel, el pregonero.

- ¿Qué novedades se pueden destacar de la Semana Santa de este año?

Jorge Sánchez Albendea.- Novedades en sí no tenemos ninguna. Sí es cierto que hay muchas hermandades que van a conmemorar diferentes efemérides y muchas de ellas van a aportar la recuperación de piezas antiguas de desfile como guiones, estandartes, faroles... Quizá la principal novedad que tenemos es que este año hemos incorporado una nueva hermandad, la de Nuestra Señora de los Dolores y las Santas Marías, que aunque no organiza su primera salida procesional hasta 2018, como miembro de pleno derecho de la JdC ya participa este año con su Guión en el Santo Entierro y El Encuentro, así como con su representante en el Hosanna y el Santo Entierro.

- Desde el punto de vista del presidente de la Junta de Cofradías de Cuenca, ¿ha cambiado la forma de vivir la Semana Santa en las últimas décadas?

J.S.A.- Yo creo que sí. Creo que ha ido evolucionando desde etapas muy malas que hubo en la Semana Santa, en las que hubo una pérdida de valores, sobre todo en la procesión Camino del Calvario. Yo creo que todo eso se ha ido recuperando. Ahora yo veo más orden en los desfiles procesionales, creo que hay cada vez una mayor implicación de gente desfilando en los cortejos... Creo que se está evolucionando para bien y se está viendo en los últimos años.

- En algunas localidades de Castilla-La Mancha ha hablado más de un llamamiento es busca de ayuda para sacar las imágenes por falta de banceros. ¿Concibe algo así aquí? ¿Cuál es el estado de salud de las hermandades y cofradías en Cuenca?

J.S.A.- Hombre yo creo que a día de hoy el estado de salud es bueno. No creo que tengamos ahora mismo ningún problema, a nivel genérico, de cubrir banzos ni enseres. Además la participación es muy grande. Ahora mismo en Cuenca ese problema no lo tenemos y creo que a medio y largo plazo tampoco lo vamos a tener. El ejemplo de la Procesión Infantil y de iniciativas como la Escuela Nazarena son el ejemplo de que la Semana Santa de Cuenca se lleva muy dentro y de que tenemos el relevo generacional asegurado. Yo siempre digo que no hay problema en cuanto a relevo generacional y participación, porque donde en cambio veo el problema es en la implicación. Cada vez se mueve más, cada vez las hermandades están mucho más activas durante todo el año, eso requiere de mucho más trabajo y, a la hora de implicarse para hacer ese trabajo, pues sí ahí sí que puede haber un pero.

- Éxito de convocatoria del acto de presentación en Madrid ¿cuál fue la reacción ante el cartel de la Semana Santa 2017, dedicado a los que “un día vistieron la túnica”?

J.S.A.- El acto del Thyssen es algo que era necesario hacer en Cuenca. Creo que es necesario que nuestra Semana Santa salga de Cuenca, dentro de las posibilidades que tenemos en la Junta de Cofradías. Yo creo que allí hemos recogido unos frutos que se van a empezar a ver en un periodo corto de tiempo, porque estamos dando a conocer nuestra Semana Santa a mucha gente y lo estamos dando con calidad. Creo que eso es algo a lo que la Semana Santa de Cuenca debe tender, a hacer algo con calidad, no a hacer un llamamiento por hacerlo y por rellenar, por que esto se masifique. Hay que hacer algo con calidad. En este sentido creo que el acto del Thyssen es importante porque, además, fue muy bien acogido por todo el mundo, sorprendió mucho y gustó.

- ¿Qué espera del pregón de un conocedor de la Semana Santa de Cuenca como es José Vicente Ávila?

J.S.A.- Las expectativas que tenemos todos con José Vicente son muy altas. En estos meses que he hablado más que nunca con él y lo he tratado, he descubierto que es una auténtica biblioteca. Entonces, creo que va a hacer un Pregón que no solamente va a ser bonito sino que seguro que nos va a sacar algún dato que nos va a llamar a todos la atención porque, desde luego, la historia que él tiene recogida en documentos sonoros, en prensa escrita, es una barbaridad. Pienso que algún dato o sorpresilla nos va a dar y las expectativas que tenemos con él son máximas. (La entrevista se realizó el día anterior al Pregón).

- Ya habrán consultado las predicciones meteorológicas ¿cómo se presentan? ¿Hay riesgo de que se tenga que suspender algún desfile?

J.S.A.- A día de hoy, que hemos consultado esta mañana por primera vez (por el jueves, 6 de abril) parece ser que las predicciones que nos dan son ya bastante fiables hasta el Miércoles Santo incluido, y la verdad es que por el momento no hay ningún riesgo de lluvia. Parece ser que la primera mitad de la Semana Santa va a ser buena. Todavía queda una semana para la segunda mitad, de modo que hay que ir viéndolo poco a poco.

- Imágenes, música, desfiles... ¿Qué elemento destacaría usted de la Semana de Pasión?

J.S.A.- Es muy difícil destacar uno solo. Hay que destacar que, si la Semana Santa de Cuenca es lo que es, es por su conjunto: las tallas que tiene, la participación, el orden, el silencio, la devoción con la que se hace, el entorno de una ciudad como Cuenca, con su Casco Antiguo... Esa conjunción es la que hace que la Semana Santa de Cuenca sea lo que es. Evidentemente la música es un elemento muy importante, las llegadas a la Plaza Mayor tienen un encanto extraordinario, el serpentear de las procesiones por las curvas de la Audiencia es una cosa preciosa, el canto del miserere... son muchos los elementos que hay y todos hacen ser a la Semana Santa de Cuenca lo que es.

- Sin incluir ’Camino del Calvario’ (su poder de atracción es evidente) ¿qué procesión no se puede perder un turista que llegue a la ciudad por primera vez?

J.S.A.- La Semana Santa de Cuenca hay que verla. De Domingo a Domingo. No podemos comparar la belleza o la plasticidad que puede tener una procesión de día con la que tienen las de la noche. La Semana Santa de Cuenca hay que vivirla. Cualquier día y cualquiera de nuestras procesiones, harán que quien las ve quede prendado de la Semana Santa de Cuenca. Sí les diría que es importante que no se queden solo en un punto, que vean las procesiones en varios. Y que, en las procesiones que tienen día y noche, las vean en ambos momentos, para que contemplen cómo cambia el paisaje nazareno con la luz de Cuenca.

- Se acaban de firmar los convenios con Diputación y Ayuntamiento ¿cómo valora el grado de implicación de todos los sectores, administraciones públicas, asociaciones, empresas, en la Semana Santa de Cuenca?

J.S.A.- En concreto sobre el Ayuntamiento y la Diputación, la implicación con la Semana Santa de Cuenca es total. El día en que firmamos el convenio con el Ayuntamiento ya dije que el Ayuntamiento es la mano derecha de la Junta de Cofradías, no solo por el importe económico del convenio, que ayuda y mucho, pero evidentemente toda la infraestructura que el Ayuntamiento pone a nuestra disposición es de un valor incalculable. Desde la Banda Municipal de Música a San Miguel, pasando por el Auditorio para el Concierto de inicio de Cuaresma, servicio de Limpieza, Bomberos, Policía Local... Son muchas cosas. Al Ayuntamiento y la Diputación hay que agradecerles todo. Y en cuanto al resto de la ciudad, pues bueno, yo creo que la ciudad se implica bien. Hay sectores que, evidentemente, me gustaría que colaborasen un poquito más y que creo que deberían de hacerlo porque montar todo esto cuesta mucho, ya no esfuerzo, cuesta también mucho dinero. Pero, en líneas generales, con lo que tenemos hoy estamos también muy satisfechos, aunque evidentemente hay mucha capacidad de mejora y, sobre todo, de implicar a algún sector más.

- ¿Qué representan estas celebraciones para el conjunto de la ciudad?

J.S.A.- Pues, evidentemente, la Semana Santa lo que supone es ser la seña de identidad de la ciudad. Creo que es algo que todo el mundo está esperando y ya no solo esa semana: en los últimos dos meses no hay sitio ni lugar en Cuenca en que no haya una tertulia nazarena, donde algo no gire en torno a la Semana Santa. Y no solo desde el punto de vista de la devoción, sino porque es un acontecimiento que supone un importante impulso económico para la ciudad. Una ciudad que va a duplicar su población durante estos días, es evidente que experimenta un impulso económico grande.

- Entre el aspecto religioso y turístico ¿cuál cree que pesa más en Cuenca? Ante la reciente declaración como Fiesta de Interés Nacional, en Albacete parece que valoran el atractivo turístico para la ciudad.

J.S.A.- Tenemos que hacer pesar más el religioso. Si no, esto carecería de todo sentido. El que piense que esto es solamente algo turístico, se equivoca. Si solo fuera algo turístico, la Semana Santa no sería la Semana Santa. Sería otra cosa. La guía que debe de presidir nuestra Semana Santa debe ser la fe y la devoción, así como saber el mensaje que estamos conmemorando. Es lo que tiene que pesar. Y yo creo que las hermandades de la Semana Santa de Cuenca así lo hacen y así lo transmiten. Debe de pesar siempre más el componente religioso. El título está bien, pero también digo que la Declaración de Interés Turístico Internacional es como todo en la vida: cuando se reparte mucho, se devalúa. Y, ahora mismo, Cuenca tras haberlo obtenido en 1980 siendo la primera de España junto a Málaga, Sevilla y Valladolid, el título ya no te lo da esa denominación, sino que te lo debes ganar con otras cosas. Y en Cuenca nos lo tenemos que ganar con la devoción y la fe.

- El tiempo de preparación para organizar un evento de tanta importancia es de varios meses ¿Dónde radica el secreto para que todo salga perfecto?

J.S.A.- Pues radica en el trabajo y la constancia. No tiene otra fórmula. Y luego, aparte de todo eso, de que estés trabajando todo el año, radica en una cosa: que todo ese trabajo que hemos hecho se va a cristalizar en los desfiles procesionales. Si esos desfiles son conforme vienen siendo últimamente en cuanto a orden, devoción... ese trabajo habrá sido bueno. Si hubiera cualquier incidente en las procesiones, todo ese trabajo se echa para atrás. Por eso es tan importante el comportamiento, el orden y el saber lo que estamos representando, una vez comienza la puesta en escena.

- ¿Qué le pide a participantes y visitantes para este año?

J.S.A.- A los participantes, poco más que ellos ya no sepan. Primero que acompañen a sus tallas, que se vistan de nazarenos, que acompañen con la devoción que les es propia... Hemos lanzado hoy una campaña precisamente para cuidar esos pequeños detalles que marcan el buen comportamiento de los nazarenos y que a veces caen en el olvido, con el objetivo de que los recuerden y los cumplan. Y al visitante, lo que le digo siempre: que escuche, que oiga, que observe, que se pierda por las callejuelas del Casco Antiguo y la parte nueva y que vea los desfiles procesionales.