Cs resalta la "incapacidad" de PP, PSOE y Podemos para llegar a acuerdos

Viernes, 7 abril 2017

Política

REGIÓN | ELDIAdigital

Ha calificado el pleno de presupuestos que se ha celebrado en las Cortes como "un espectáculo vergonzoso", en el que se demuestra una vez más que "Partido Popular, Podemos y PSOE están primando sus intereses propios por encima del de los castellano-manchegos, poniendo a la región en una situación de inestabilidad".

En un comunicado, la portavoz de la formación naranja ha indicado que el voto en contra de PP y Podemos ha supuesto "decir no a la financiación de los servicios sociales, decir no a la inversión en sanidad, decir no a las mejoras en educación, no a la dependencia y así un largo etcétera".

Además, De Miguel ha añadido que "Castilla-La Mancha lo que necesita es estabilidad económica, necesita que los partidos políticos se sienten a negociar y que lleguen a acuerdos", algo que no han visto en lo que va de legislatura".

"No vamos a buscar culpables de porqué por primera vez en Castilla-La Mancha los presupuestos no van a ser aprobados. Queremos soluciones, y las soluciones van a llegar si por delante del interés partidista está el interés general", ha afirmado.