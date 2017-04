El PP exige al Ayuntamiento convocar la Comisión de Urbanismo

Viernes, 7 abril 2017

POM

Toledo | El Día

Así se ha expresado Jiménez tras conocer la sentencia dictada por Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), "anulando el POM del Ayuntamiento de Toledo", "un tema de vital importancia para el futuro desarrollo urbanístico y económico del que han de explicar el mecanismo o las acciones que van a determinar para evitar que la ciudad quede paralizada", ha informado el PP en nota de prensa.

Jiménez ha explicado que la sentencia "abre dos vías de resolución a esta situación; una es retrotraer las actuaciones hasta el momento en el que debió salir por segunda vez a exposición pública el POM y, la otra, es volver al POM del 86 y aprobar modificaciones puntuales hasta tener uno nuevo".

"SIN HOJA DE RUTA"

Para el edil popular las palabras del portavoz municipal, José Pablo Sabrido, "no son nada esperanzadoras, pues lo único que hace es echar balones fuera con frases huecas, como decir que la decisión de anular el POM no cambia su hoja de ruta, cuando la realidad es que el Gobierno municipal nunca ha tenido una hoja de ruta".

Asimismo, el edil 'popular' ha señalado que el PP "lleva años pidiendo, primero al presidente regional, Emiliano García-Page, y ahora a Tolón, que sacaran a información pública el POM tras las primeras sentencias, y nunca lo quisieron hacer, rechazando como siempre cualquier iniciativa del grupo municipal Popular".

"Tendemos la mano al equipo de Gobierno para intentar dar luz a esta situación que no se habría producido si hubieran trabajado desde el comienzo de la legislatura, pues ya estaría todo preparado y no sería gravoso ni alarmante la decisión del TSJCM", ha apuntado, no obstante, Jiménez.

"Lo que no se puede consentir ahora son más mentiras como acostumbran a decir desde el equipo de Gobierno y que la alcaldesa ahora afirme que el POM no ha sido anulado, cuando el POM es nulo desde que no se sacó a información pública", ha aseverado el edil.