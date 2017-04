Un giro de timón que no predijo ni Nostradamus

Viernes, 7 abril 2017

OPINIÓN - ELDIAdigital.es | D. Guijarro

Echamos la vista atrás y como todas las semanas es inevitable ver en la actualidad informativa de Castilla-La Mancha luces y sombras. Por desgracia, en esta ocasión las luces provienen de los reflejos de un puñal con el que se ha asestado “una puñalada trapera”, como decía el portavoz del Gobierno.

Por más que quisiera pasar por alto una noticia tan trágica como el fallecimiento de una consejera, una política y una mujer tan íntegra como Elena de la Cruz, no puedo pasarlo por alto porque fue un choque emocional para toda la región. Pero no quiero que su recuerdo se mezcle con las palabras que me inspiran los acontecimientos vividos este viernes en las Cortes regionales. Su memoria no merece ser manchada con semejante borrón.

Son muchas las noticias que se podrían destacar en este repaso de prensa, pero una las eclipsa a todas. Sobre todo, porque muchas de las noticias que hemos dado la prensa sobre debates, acuerdos y desacuerdos en enmiendas han quedado en papel mojado por un cambio de dirección que ya lo quisiera Fernando Alonso para su McLaren.

Nada hacía presagiar que tras más de 18 horas de debate político sobre las enmiendas de los presupuestos Podemos fuera a votar en contra de los mismos en el último minuto. Después de eso, todo fueron reproches, advertencias en diferido y, sobre todo, mucha incertidumbre.

Los protagonistas de este giro inesperado comparecieron para hablar de las razones pero por muchas palabras que usaron pocas fueron las explicaciones para un cambio de sentido que aunque Molina insistió que se veía venir ni las profecías de Nostradamus lo advirtieron.

Ojalá se hubiera visto venir tan claro como el nuevo trasvase que se aprobará en el mes de abril. De momento sólo es una petición de la Comisión de Explicación, pero ya se sabe que este Gobierno de Rajoy no necesita mucho más para concederlo.

Esa fue sólo una de las razones que sacó a cientos de agricultores este jueves a las calles de las cinco capitales de provincia. Por desgracia, hasta en eso nos ganaron los murcianos donde los tractores sí que paralizaron el centro de la ciudad.

Mientras tanto, los presupuestos del Estado traen millones a Castilla-La Mancha. No me refiero a los euros sino a las interpretaciones diferentes que se hacen. ¡Y que todavía los matemáticos se empeñen en decir que las matemáticas son una ciencia exacta! Algunos se empeñan en decir que la inversión per cápita crece respecto del pasado año. Para otros no es más que un signo más de que si hay algo que avanza más rápido que los recortes es la despoblación. Con esa lógica, dentro de unos años con la mitad de dinero seremos los más afortunados del país.