UPYD considera “lamentable” la falta de entendimiento político

Sábado, 8 abril 2017

Presupuestos

REGIÓN | El Día

Su coordinadora, Ana Rosa Quintana, afirma que "basta ya de falta de trasparencia en los cambios de cromos que se dan entre PSOE y Podemos, a cuenta de todos nosotros".

No es permisible que se llegue hasta el momento del proceso parlamentario de aprobación de los presupuestos regionales, sin consumar un dialogo previo, a no ser que existan otros intereses que no son que Castilla La Mancha funcione institucionalmente.

No solo se pierde tiempo, en una de las medidas más importantes de la agenda parlamentaria anual, sino que la imagen, y desconfianza hacen flaco favor a lo que representa el trabajo parlamentario.

Desde UPYD, lamentan la clara incapacidad del PSOE para llegar a acuerdos, clara imagen del tipo de gobierno con mayoría al que estaban acostumbrados en Castilla La Mancha. Y por parte de Podemos, la falta de lealtad no a un pacto sino a sus votantes.

Ana Rosa Quintana, "si representasen mi voto me sentiría defraudada y avergonzada, esto no sería lo que yo querría, a mi los espectáculos me gustan fuera de la política", añade "el trabajo de nuestros representantes en las instituciones no es ganar o perder enmiendas, sino llegar a entendimiento y posiciones que mejores la vida de nuestros conciudadanos".