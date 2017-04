La Junta explicará las "consecuencias" del rechazo de Podemos

Sábado, 8 abril 2017

Consejo de Gobierno

REGIÓN | El Día

Así lo ha indicado en rueda de prensa el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, y el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, en el receso del Consejo de Gobierno extraordinario convocado por el presidente regional, Emililano García-Page, para realizar un control de daños tras el rechazo a las cuentas.

Martínez Guijarro ha indicado que el Ejecutivo castellano-manchego va a explicar a "todos" los colectivos de la región las consecuencias que tienen para ellos que las cuentas no hayan visto la luz. "La gente tiene derecho a saber las consecuencias que tuvo la decisión de los dos diputados de Podemos".

"La única explicación --para este rechazo-- está en la clave interna y la situación que atraviesa Podemos en Castilla-La Mancha", ha indicado el vicepresidente del Gobierno, quien ha recordado que la formación morada celebra en mayo el congreso para elegir a su nuevo secretario regional.

CONSECUENCIAS

En cuanto a las consecuencias, el vicepresidente del Gobierno autonómico ha dicho que el "primer recorte" será el que afecte al propio Plan de Garantías Ciudadanas que se había incorporado al presupuesto de 2017 y que "no se podrá desarrollar". "Es la traición a los ciudadanos más necesitados", ha lamentado Guijarro.

"Se les ha llenado la boca durante semanas hablando del 'Plan Podemos' y lo han tirado por la borda", indica, para señalar que los diputados José García Molina y David Llorente "han dinamitado la posibilidad de implantar un sistema de renta garantizada en Castilla-La Mancha que pudiera ser pionero".

También ha indicado que "será imposible recuperar el 1,5 por ciento de la tasa Cospedal" a los funcionarios, que "habrá dificultades" para aplicar el aumento del 1 por ciento en sus sueldos previsto en los Presupuestos Generales del Estado o para aprobar una Oferta de Empleo Público "ambiciosa". "No podremos sacar plazas más allá de aquellas que esté dotadas y cubiertas".

En cuanto a Educación, Guijarro ha señalado que no se podrán reducir los ratios, que habrá "dificultades" para atender las nóminas de los 415 maestros que se incorporaron el pasado año y que habrá que hacer "reajustes" para no despedirles, que se paralizará el plan de infraestructuras educativas, que no habrá aumento para la financiación de las universidades o "dificultades" en adquirir los terrenos para los nuevos campus den Alcalá de Henares y Guadalajara.

BIENESTAR SOCIAL

Respecto a Bienestar Social, no se podrán incrementar los convenios de ayuda domicilio para los dependientes de Castilla-La Mancha y habrá "dificultades" para la apertura de los centros de atención a personas con discapacidad que estaban previstos. Además, se paralizará el plan de renovación tecnológica del Sescam o los proyectos de los hospitales de Albacete y Puertollano.

Sobre la Agricultura, Martínez Guijarro ha señalado las "dificultades" que habrá para atender las solicitudes para la incorporación de jóvenes al campo, la paralización de los proyectos de regadío en Cogolludo y Elche de la Sierra o que no se vaya a atender la retirada de neumáticos en los vertederos de la región.

"Muchas dificultades", según el vicepresidente de Castilla-La Mancha, habrá a la hora de mantener el convenio de transportes con la Comunidad de Madrid, no se podrá poner en marcha la Tarjeta de Transporte Joven y habrá "dificultades" para hacer nuevas infraestructuras de abastecimiento y carreteras.

Sobre Empleo, ha manifestado que el programa para mayores de 55 años está "en absoluto riesgo", así como la puesta en marcha de un Plan de Autoempleo o el Plan de Retorno del Talento. A lo que ha unido que habrá "muchas dificultades" para avanzar en "todo" lo que tiene que ver con la lucha contra la violencia de género.

DECISIÓN "MUY DURA"

"La decisión es muy dura y han tirado por la borda un presupuesto pactado y que incluía muchas medidas de recuperación social y deberán dar explicaciones", ha indicado a preguntas de los medios, para agregar que el secretario regional de Podemos, José García Molina, "no es una persona de fiar" y que ambos diputados del partido morado son "desleales e irresponsables".

Tras explicar que las enmiendas de Podemos suponían 40 millones de unos presupuestos de más de 8.000, Guijarro ha desvelado que trabajó conjuntamente con García Molina en el proceso de elaboración de enmiendas y que cuando éste presentó otras serie de enmiendas que "nunca" había hablado con el Gobierno, le dijo al vicepresidente que era consciente de que iba a presentar algunas "que sabía que no se le iban a aprobar por tener un cierto posicionamiento ideológico".

Finalmente, ha sostenido que el Ejecutivo castellano-manchego está en este momento evaluando "los daños" e intentando minimizarlos y que una vez que la situación este "recompuesta" tomará decisiones. "Pero no hemos hablado todavía ni con el PP ni con Podemos", ha dicho, para añadir --preguntado por la posibilidad de unas elecciones anticipadas-- que no se ha hecho "ninguna" valoración en ese sentido.