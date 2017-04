Susana Díaz dice que Podemos "no es de fiar"

Sábado, 8 abril 2017

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha afirmado este sábado que Podemos "no es de fiar", después de que cambiara por sorpresa su voto y sumara fuerzas con el PP para rechazar los presupuestos de Castilla-La Mancha, hecho por el que ha considerado que el secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, debe dar explicaciones.

"Iglesias tiene que explicar por qué ha votado con el PP para impedir que se reviertan los destrozos de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha", ha afirmado Susana Díaz, en declaraciones a los periodistas, en el marco de una visita a la Casa Hogar 'Pedro Salvador' de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) en Sevilla.

Para la presidenta andaluza, al cambiar el sentido de su voto para rechazar las cuentas, Podemos "demuestra una vez más que no es de fiar, que no están en las soluciones a los problemas de ciudadanos".

Así, ha criticado que tras llegar a un acuerdo para aprobar unos presupuestos que "son buenos para los ciudadanos de Castilla-La Mancha, que iban a recuperar derechos y eliminar todas esas dificultades y destrozos de Cospedal, Podemos ha preferido votar con el PP para hacer daño al Gobierno socialista de mi compañero Emiliano García-Page aunque suponga hacerle daño a los ciudadanos, que verán como se impiden los avances que contemplaba el presupuesto".

"Podemos e Iglesias no son de fiar, representan una izquierda inútil, no están en las soluciones a los problemas de los ciudadanos, no les importa aliarse con la derecha aunque sea la derecha dura de Cospedal, con el daño que hizo en C-LM, con tal de hacer daño a los socialistas", ha abundado Susana Díaz.

Con todo, la jefa del Ejecutivo andaluz ha censurado que Podemos "no cumple ni siquiera su propia palabra, la que ellos dan, ni sus compromisos, es evidente que no son de fiar".