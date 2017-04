José González: "Salvo del Ayuntamiento, recibimos poco apoyo"

Sábado, 8 abril 2017

Entrevista al presidente de la JdC de Guadalajara

Guadalajara | C.Moral

1. ¿Qué novedades se pueden destacar de la Semana Santa de este año?



La novedad principal es que el paso de la Virgen de la Misericordia de la Cofradía de La Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno va a ser portada a costal. Antes se llevaba con cargadores y este año va a salir bajo palio y a costal en la procesión de Lunes Santo. También cambia el recorrido la procesión de ese día, ya que saldrá desde su parroquia, San Nicolás El Real.



2. Qué define a la Semana Santa de Guadalajara?



La Semana Santa de Guadalajara es una Semana Santa típica castellana que se caracteriza por el silencio, el recogimiento, la austeridad. Una cosa que puede diferenciarla es que hay un paso que va cargado por banceros, otros pasos que van con cargadores, hay pasos cargados por costaleros e incluso uno cargado al estilo gaditano. Además, una cofradía sigue empujando sus pasos a ruedas. Esta amalgama de formas de representar el fondo, nos hace un poco distintos.



3. ¿Cree que ha cambiado la forma de vivir la Semana Santa en los últimos años?



Lo que ha variado han sido las características sociales de cada cofradía. Mientras que antes eran las familias de los barrios eran las que conformaban las cofradías, en la actualidad, al aumentar exponencialmente sus hermanos, las cofradías se han hecho más amplias y más grandes y ya no se radican tanto en lo que es el barrio ni en las familias que lo habitan.



4. ¿Cuál es el estado de salud de las Cofradías?



Las semanas santas son muy cíclicas. Hay ciclos muy buenos y otros malos. No es por ninguna causa en especial, sino que siempre ha sido así. En estos momentos estamos en una época de mantenimiento. Venimos de una época de resplandor y de una subida muy fuerte de hermanos en las cofradías. Esa subida se sigue estableciendo en alza. Para ser Guadalajara, podemos decir que es un estado bueno.



5. ¿La actividad de las Cofradías se limita a la Semana Santa o se extiende también al resto del año?



Se mantiene. Todas las cofradías tenemos muchas actividades durante todo el año. Celebramos Pentecostés , el Corpus con alfombras ornamentales para el paso de la Custodia, hay encuentros provinciales de cofradías, etc. Se trata de actos que se celebran a lo largo de todo el año.



6. ¿Cuánto tiempo de preparación supone organizar las procesiones de Semana Santa para que todo salga perfecto?



La Semana Santa se empieza a preparar prácticamente a los quince días de haber terminado. Con mayor afán a partir de Navidad, es cuando empieza a movilizarse todo mucho más. Por ejemplo, los ensayos de los pasos empiezan el fin de semana posterior a Reyes.



7. ¿Qué dicen las previsiones meteorológicas para este año en Guadalajara?



Aunque nos dijeran que las predicciones son buenas, siempre estamos con un ojo mirando al cielo y otro a la procesión. Las noticias que nos llegan hasta ahora es que la primera parte de la Semana Santa, de Lunes a Miércoles Santo, va a estar complicada. Sobre todo el lunes, parece que da bastante agua y el martes y miércoles también es posible que haya precipitaciones. A partir del jueves podría mejorar. Todos los años tenemos la experiencia de que esas predicciones van variando. Esperemos que mejore y que las procesiones se puedan desarrollar sin ningún tipo de problema.



8. ¿Qué procesión no se puede perder un turista que visite Guadalajara durante su Semana Santa?



Le recomendaría todas porque todas tienen un interés muy grande. Quizás por el mayor número de cofradías podríamos destacar la procesión del Silencio y Santo Entierro del Viernes Santo en la cual desfilan cuatro cofradías: la Cofradía de la Pasión del Señor, la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, la Cofradía del Cristo Yacente del Santo Sepulcro y la Hermandad de la Virgen de la Soledad. Cualquier otra cofradía que salga el resto de los días tiene también atractivos de sobra para recomendar.



9. ¿Existe implicación de todos los sectores, administraciones públicas, asociaciones, empresas, en la Semana Santa?



La verdad es que, exceptuando el Ayuntamiento que se vuelva en todo y nos da una subvención económica, nos ayuda en infraestructura, y con su presencia en los actos, el resto es prácticamente testimonial. La Diputación Provincial sacó una subvención pequeñita el año pasado y no sabemos si este año la volverá a sacar. La Junta de Comunidades de momento no nos subvenciona y de las empresas no hay prácticamente nada. En ese aspecto, tenemos que tener mucha imaginación porque el apoyo económico no es muy grande. El que nos dan lo agradecemos en el alma, sobre todo al Excelentísimo Ayuntamiento, pero los integrantes de las cofradías son los que buscan generar ese presupuesto que las ayudas que se reciben del exterior.



10. ¿Se mueve mucho turismo en la Semana Santa de Guadalajara?



En los últimos años es prácticamente el cien por cien de ocupación hotelera. Hay mucha gente de fuera. Gente de Guadalajara no hay tanta, ya que suelen viajar, pero sí viene mucha gente de fuera y las calles y la ciudad tiene un aspecto maravilloso. En todas las procesiones hay una gran afluencia de público.



11. ¿Dónde radica el secreto para que todo salga a la perfección?



Radica en el trabajo de mucha gente. En un trabajo prácticamente anónimo donde la gente dedica mucho tiempo libre a poder realizar el trabajo. Con la suma de todo ese trabajo, el entusiasmo y las ganas no es que salga muy bien o de una manera perfecta, sino que sale de una manera muy digna que es lo que pretendes. No pretendes que no haya ni un fallo, sino que aunando todo el esfuerzo y todas las ganas el trabajo se recompensa y suele tener un resultado bastante positivo.



12. ¿Cómo vive usted la Semana Santa?



Con mucha intensidad porque además de todos los actos que tenemos, yo intento asistir a los actos de todas las cofradías. A partir de Domingo de Ramos que tenemos la primera procesión en la cual salimos todas las cofradías, todos los días hay actos. Lo vivo con mucha intensidad, con muchas ganas y como un hermano más que espera con ansiedad esta semana para poder procesionar, estar con los hermanos en todos los cultos y hacer vida de Hermandad que, en sí, es lo que a todos nos mueve.



13. ¿Qué le pide al público que asiste a las procesiones y a los hermanos?



Al público que disfrute porque sean o no creyentes, para unos será una tradición y para otros una catequesis. Para la gente que crea que siga con esa devoción, que le dé ese pellizco al corazón cuando vea pasar a las imágenes y a los no creyentes, que disfruten porque también es una tradición ancestral. Aquí en Guadalajara, por ejemplo, es la tradición más antigua que data del 1550 es el primer dato que se tiene de una cofradía que procesiona en Guadalajara. Solo por la antigüedad y por el número de personas que participan, cerca de 5.000, creo que también es importante y es algo que puede atraer y gustar. Que disfruten de la Semana Santa, de todos los actos, de todos los cultos y que no llueva.