El Soliss FS Talavera arriesgó para ganar y perdió ante CD Denia

Lunes, 10 abril 2017

Fútbol Sala: Segunda División B

DEPORTES | El Día 08:20 |

No le valía el empate al Soliss Fútbol Sala Talavera, quien con el 4-4 y en los últimos minutos se la jugó de cinco buscando una victoria que le permitiera seguir con vida en la lucha por el liderato de la categoría. Sin embargo, como ya ha pasado varias veces esta temporada, la moneda salió cruz y los tres puntos se quedaban en tierras dianenes. Miguel abortaba un pase hacia la banda izquierda y a falta de nueve décimas para acabar la contienda enviaba la bola entre los tres palos de una portería desprovista. A consecuencia de ello 5-4 para el conjunto local y derrota de un equipo de Talavera de la Reina al que esta vez no se le puede poner ningún 'pero'.

El partido se antojaba duro ante un rival físicamente fuerte y que buscó imprimir su ritmo. Talavera, por su parte, estaba cómodo esperando atrás y saliendo a la contra, lo que le valió para tener alternativas para ponerse por delante en el marcador, pero estas iban a ser marradas. Denia, que hizo su primera aproximación por obra de un Toni Tent que se encontró con Diego, iba a adelantarse a poco del ecuador de la primera mitad. Buena acción personal de Juanjo y servicio al segundo palo para el gol de Toni Tent. Acción y reacción para los visitantes, quien en una fulgurante contra de Chispi, con magnífica definición por alto ponían el 1-1.

Pero el partido no tenía tregua y en la acción siguiente otra vez por delante Denia con un soberbio chut de Juanjo a la escuadra para el 2-1, el cual tenía inmediata contestación, esta vez gracias a Nacho Gil en una escapada por la derecha y con perfecta definición bajo las piernas del arquero. Del 2-2 pudimos pasar al 2-3 si Justo Caceres no se hubiera encontrado con Cesar. Perdonaban los cerámicos y no así los dianenses, con una recuperación en media cancha y con la culminación al segundo palo de Miguel.

Ya no se movería más el marcador de aquí al descanso y eso que ocasiones hubo para ello. Quizá más para Talavera, ya que Josete se encontró con el larguero y Chispi no definió por muy poco un servicio de Óscar al segundo palo. También Denia pudo aumentar renta, pero a Blai se le hizo de noche ante un gran Diego, que con dos grandes paradas mantuvo a su equipo en el partido. Toda la efectividad que le faltó a Talavera en el tramo final la tuvo en el arranque. De esta manera, en el 21', Nacho Gil enviaba a la red un rechace de Cesar a remate de Justo Cáceres. Minutos más tarde, después de que Blai se encontrase con el larguero sería Morales el que de un seco disparo batía por bajo al meta local para hacer el 3-4.

Por primera vez en todo el partido los de Talavera de la Reina se ponían por delante, aunque por desgracia la alegría iba a ser breve. Y es que el Denia subió la línea y comenzó a ahogar a su rival con la presión. Tano fue el cántaro a la fuente que al final se rompió y era Luislli el que, a la media hora, superaba a Juan con su chut. Se abría un nuevo partido con diez minutos por jugarse, un partido en el que los visitantes hicieron sus méritos para volver a adelantarse con los remates de Josete, Chispa o Chispi, que iban a ser neutralizados de una manera u otra por la zaga rival. Pasaban los minutos y tocó el riesgo del juego de cinco, ese que a veces sale cara y otras, como en esta, salió cruz.



Ficha del partido

Club Deportivo Denia: César, Llopis, David González, Alex Pla y Miguel. También jugaron: Jaén, Toni Tent, Pablo Tarin y Juanjo.

Soliss FS Talavera: Diego, Justo Cáceres, Óscar, Nacho Gil y Chispi. También jugaron: Morales, Josete, Chispa, Panucci, Jesús Jiménez y Juan.

Árbitros: Artero Clos y San Bartolomé Oller (Región de Murcia). Amonestaron a lo locales Toni Tent, Juanjo, Luislli y Roque. Expulsaron al preparador físico Francisco Morales.

Goles: 1-0 (min. 8) Toni Tent, 1-1 (min. 9) Chispi, 2-1 (min. 11) Juanjo, 2-2 (min. 12) Nacho Gil, 3-2 (min. 13) Miguel, 3-3 (min. 21) Nacho Gil, 3-4 (min. 26) Morales, 4-4 (min. 29) Luislli y 5-4 (min. 40) Miguel.