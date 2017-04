El FSD Puertollano cierra la liga con una brillante victoria frente al Barcelona B

Lunes, 10 abril 2017

Fútbol Sala: Segunda División

DEPORTES

El FSD Puertollano-Deportes Zeus se dio un homenaje para despedir la temporada derrotando brillantemente al vigente campeón de la temporada 16/17, el FC Barcelona "B" un gran equipo que pese a la derrota no empaña la brillante temporada que han realizado los cachorros catalanes a los que el conjunto industrial le hicieron pasillo en los prolegómenos del partido.

Los rojillos salieron muy metidos en el partido y Joaki y Miguel León adelantaron a los rojillos en la primera parte, Manu Orellana llevo el marcador hasta el 3-0 al inicio de la segunda parte acortando distancia A Cardona. Lejos de amilanarse los rojillos llevaron el marcador hasta el 5-1 con goles de Manu Orellana y Nano de dp para Oriol Miquel dejar en el 5-2 definitivo cuando jugaban de cinco quedándose los 3 últimos puntos de la temporada en el A. Rivilla para delirio de la afición rojilla que hoy acompaño en un gran número a los rojillos para despedir la temporada.

Comenzó el partido con los rojillos buscando el gol desde el saque inicial siendo Koseki el encargado de iniciar las hostilidades con un disparo que desvió M Feixas. El partido se volvía por instantes muy táctico estudiándose los equipos con detenimiento. En el min.6 terminarían los estudios y una jugada por banda derecha de Lluc acabo con un centro al segundo palo donde aparecía Joaki, el más listo de la clase, para rematar al fondo de las redes e inaugurar el electrónico.

El gol dejó tocados a los catalanes y fruto de ello llegaría el segundo para los manchegos. Miguel León le roba la cartera a un rival y con tranquilidad bate por segunda vez a M. Feixas subiendo el 2-0 al marcador en el min.7 obligando a Xavi Closas a pedir un tiempo para reorganizar a los suyos.

El tiempo surtió efecto y los catalanes tomaban el mando pero Manu y una vaselina de Joaki estuvieron a punto de subir el tercero al electrónico. A partir de aquí comenzó el acoso visitante encontrándose con un inspirado Barranquero. A. Cardona tuvo una triple ocasión la primera la escupió el larguero, la segunda se marchó junto al poste y en la tercera Barranquero sacó una gran mano para malograr la clara ocasión manteniendo el 2-0 en el marcador. Lucio con un disparo que interceptó el portero catalán saco de su letargo a los rojillos. R Bermusell veía como entre el palo y Barranquero malograban otra clara ocasión, mientras que Manu Orellana desde su campo buscaba sorprender a M. Feixas sin éxito.

En los instantes finales el filial blaugrana jugaba sus mejores minutos encerrando a los rojillos. Luis García se encontraba con Barranquero para en la siguiente Joaki salvar un balón en la línea de gol cuando ya se celebraba por parte de los azulgranas. Con ocasiones de Luis García y Oriol Miquel que interceptaba Barranquero se terminaba la primera parte llegándose con el 2-0 que se reflejaba en el electrónico del A. Rivilla.

El paso por vestuarios sentó mejor a los manchegos. De salida Nano trato de sorprender a a S. Sahuquillo que había sustituido a M. Feixas en el descanso. Tan solo habían transcurrido 25 segundos de la segunda parte cuando Manu Orellana ponía más tierra de por medio con un yo me lo guiso yo me lo como. Recuperación del jugador andaluz que se va en busca de la portería rival para con tranquilidad batir al portero catalán y subir el 3-0. El filial azulgrana reaccionó con un disparo de Iván al palo. Los rojillos no se arrugaban y Lucio con la derecha estrellaba el balón en el poste.

Ida y vuelta

El partido era un ir y venir de una portería a otra con intercambio de ocasiones. Nano dispuso de una falta al borde del área que el portero azulgrana desvió con una gran parada. Oril Miquel se volvía encontrar con Barranquero muy atento a todo lo que se acercaba por su área.

En el min.28 los visitantes acortaban distancias. Barranquero realizaba una buena parada a Amores pero el rechace le caía a Cardona que no perdonaba subiendo un inquietante 3-1 al marcador. Los hombres de Xavi Closas presionaban en campo rival y esa presión les llevaba a cometer la quinta falta cuando faltaban 9,26 para el final del partido. Nano pudo poner más ventaja en el marcador pero su disparo escorado tras sentar al portero rival se marchaba fuera. Cardona por dos ocasiones se topaba con la figura de Barranquero y Oriol Santos veía como Nano sacaba bajo palos un balón con el portero manchego batido.

Koseki y Luis García intercambiaban ocasiones antes de que Xavi Closas mandase a Oriol Santos colocarse la camiseta de portero jugador a falta de 4,51 para el final del partido. No surtió efecto y lo primero que llego fue el cuarto para los rojillos por parte de Manu Orellana que desde su campo colocaba el 4-1 en el marcador en el min.36. El quinto no tardo en llegar, tan solo habían transcurrido 28 sg cuando Nano dispuso de un doble penalti que no desaprovecho subiendo el 5-1 al marcador.

Amores se encontró con la cruceta del poste antes de que en el min.37 Oriol Miquel subiera el segundo al marcador de los azulgranas colocando el balón lejos del alcance de Barranquero poniendo el 5-2 que ya sería definitivo pese a los intentos de uno y otro equipo. El FSD Puertollano finaliza la temporada escalando hasta la 10ª posición terminando la competición con 27 puntos con 7 victorias, 6 empates y 13 derrotas con 74 goles a favor y 77 en contra.

Ficha técnica:

F.S.D. Puertollano : Barranquero, Koseki, Lucio, Nano y Manu Orellana. También jugaron: Miguel León, Joaki, Lluc, Juanvi, Manu y Naranjo .

FC Barcelona B: M.Feixas, Oriol Santos, Iván, A. Cardona y R Bermusell. También jugaron: Amores, Oriol Miquel, Luis García, Juan José y S. Sahuquillo (p).

Arbitros: Bustos Caparros y Ugarte Ruíz del colegio andaluz . Tarjeta amarilla por el FSD Puertollano Manu, Lluc. Koseki y Miguel León. Por el FC Barcelona "B" a Amores y Oriol Santos.

Goles: 1-0 min.6 Joaki, 2-0 min.7 Miguel León, 3-0 min.21 Manu Orellana, 3-1 min.28 A. Cardona, 4-1 min.36 Manu Orellana, 5-1 min.36 Nano (dp) y 5-2 min.39 Oriol Miquel.