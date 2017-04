¿Voluntad o solo cuartos?

Domingo, 9 abril 2017

Pensando en las idas y venidas de unos y otros, entre clamorosos desencuentros como el regional del Viernes de Dolores, proponemos un sencillo ejercicio. Se trata de comparar un par de conceptos.

Hablando de lo mismo unos definen como “recorte de las inversiones reales para 2017 de un 60 por ciento en la provincia de Cuenca” que el PSOE califica como “la más baja de los últimos 20 años”.

Mientras que para los otros se trata de un “esfuerzo inversor con la provincia de Cuenca con una inversión para el año 2017 en el área de Fomento de 63,42 millones de euros, lo que representa un incremento del 22,8%”, que dicho así entendemos que sube.

PSOE y PP, que son los que han elaborado una nota a los medios con lo que quieren hacer llegar al ciudadano, en ningún momento coinciden. Desde PSOE recuerdan que en 2016 fueron 207 millones de euros en inversiones reales para Cuenca y como “no llegó a ejecutar ni un 30%, si este 2017 que reduce la previsión a 83 millones nos tememos que no se haga nada de nada”.

Pero el PP al dar el incremento del 22,8% especifica que es respecto “al prorrogado y del 52% respecto al ejecutado en 2016”.

Como los datos que destaca el PSOE es el total y la partida de Fomento es la que incluye el PP, son las que hemos comparado pero vamos con las carreteras para ver qué tal.



El PSOE pone el acento en lo que no está, “ninguna cantidad hay para el tercer carril entre Tarancón y Atalaya del Cañavate”. Sobre este punto no recoge nada el PP.



Nuevamente el PSOE especifica que “mientras que para el proyecto de conexión entre la A3 y la A40 se presupuestan poco más de 600.000 euros en este 2017”. Punto que el PP incluye como “el nuevo enlace entre la A-40 y la A-3 en Tarancón”, efectivamente “cuenta con una partida presupuestaria de 650.000 euros”, pero que luego habrá para mantenimiento y seguridad vial de la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Cuenca hasta un total de 41 millones de euros. ¡Bien!



También sobre carreteras el PSOE afea los “10.000 pírricos euros para la carretera entre Cuenca y Teruel”, y que “se olvidan definitivamente de la autovía de La Alcarria que uniría Tarancón con Guadalajara”.

Continuamos con el cementerio nuclear de Villar de Cañas, “la inversión estrella” del PP, que es como la califica irónicamente el PSOE que afirma que de los cuartos anunciados, “los 295 millones de euros que tenían previsto invertir este año según las cuentas de 2016”, los millones que vendrán a Cuenca “se han quedado en poco más de 10”, dicen.



Es casi la misma cifra (10.754.000 euros) que da el PP, pero antes recuerdan que lo bueno vendrá después porque “cuenta con una inversión total de 680 millones de euros entre los años 2012 y 2020” y que “la previsión inversora para 2018 será de 144.478.000 euros, para 2019 de 274.983.000 euros y para 2020 de 191.911.000 euros. En definitiva, una media de 155 millones de euros por año”.

Para finalizar este ejercicio tal vez absurdo que hemos emprendido, desde el PSOE apuntan que “no aparece tampoco en las partidas destinadas a Cuenca inversión alguna para la tan cacareada nueva comisaría”, aunque “podría estar en otro capítulo”.

Buscamos lo que dice en la nota el PP sobre el particular: “Si ya hace un mes se firmó un protocolo con el Ayuntamiento de Cuenca para iniciar los trámites de cesión de los edificios, en este momento se están realizando los procedimientos para concretar el cambio de titularidad de los mismos y fijar las compensaciones recogidas en el protocolo”. No avanzamos nada -habrán pensado- el texto sigue no ponerse nervioso, “una vez terminados esos trámites, el Gobierno sacará a licitación el proyecto constructivo para su posterior adjudicación y redacción del proyecto, y todo esto irá con cargo al presupuesto de la GIESE, organismo autónomo dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad”, que finaliza con la afirmación: “que tiene presupuesto propio”. Menos mal, cuartos habrá, pero el ciudadano que es al que se dirigen con la información que le hacen llegar sigue exactamente igual o ¿alguno se ha enterado de cuánto, cuándo o cómo llegará a Cuenca el edificio del que hablamos?

Resumiendo, Cuenca, la eterna olvidada, sigue sin conseguir el apoyo decidido de los grupos que no se ponen de acuerdo ni para ofrecer los datos. Tal vez sea más difícil de lo que podamos imaginar pero esta provincia necesita, al menos, de un pequeño impulso que la lance en otra dirección que no sea el abandono continuado que es la sensación verdadera del ciudadano que ve cómo se desangra su tierra con la mordida continúa de la despoblación. El mal que aqueja a nuestros pueblos, muchos vencidos e impotentes que es como se quedan con solo mayores y sin apenas jóvenes.



¿Será posible que algún día veamos acuerdos, a todos unidos en la misma dirección que permita elaborar una estrategia preñada de proyectos que traigan desarrollo y progreso?