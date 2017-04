Un acertado Soto del Real se llevó los tres puntos de La Dehesa

Martes, 11 abril 2017

Fútbol Sala: Segunda División Femenina

DEPORTES | El Día 08:05 |



Derrota de FSF Alovera en La Dehesa por 0-2 ante el Soto del Real. En el partido de la vigésimo cuarta jornada se decidió en la primera mitad con un Soto del Real muy acertado de cara al gol y en el que una jornada más a pesar de llevar durante muchos minutos el peso del partido el conjunto local la falta de gol fue determinante para el devenir del mismo para llevarse los tres puntos y alzarse con el liderato el conjunto madrileño de este Grupo IV de la Segunda División Nacional Femenina.

El partido comenzaba con un equipo local muy metido aunque las primeras oportunidades fueron del lado visitante pero las clara ocasión estuvo en las botas de Peke que de vaselina está a punto de abrir el marcador para las de la Dehesa y de lo que pudo ser al gol del Soto ya que en la contra siguiente en un tres para dos lograban batir a Elisa trás un doble remate que de primeras da en el poste y en el rechace el tiro da en la mano de Elisa pero nada puede hacer para detenerlo y ponerse con 0 - 1 con poco mas de tres minutos jugados.

Pasaban los minutos y poco a poco se fueron igualando las fuerzas sobre la pista teniendo claras ocasiones de gol las locales pero las contras del soto eran fulgurantes y en una de ellas a poco mas de nueve minutos era de nuevo el Soto quien incrementaría de nuevo la cuenta en su haber para poner el 0 - 2 en el marcador y de aquí al final mucha igualdad sobre la pista con ocasiones muy claras para ambos conjuntos pero el marcador ya no se movería ms llegándose al descando con el 0 - 2 reseñado anteriormente.

La segunda mitad comenzaba con el equipo local muy concentrado teniendo claras ocasiones de gol y enseguida al no tener efectividad de cara a puerta el entrenador local decide jugar de cinco a falta de poco más de quince minutos para el final pero sin suerte de cara al gol. Los minutos pasaban y el gol no llegaba por parte local pero las visitantes contragolpeaban con mucho peligro siendo Elisa un muro infranqueable en esta segunda mitad aunque las locales no cejaron en su empeño y lo intentarían una y otra vez hasta que en un saque de la portera visitante era Ana la que interceptaba dicho saque y anotaba un gol que fue anulado por falta previa y de aquí al final nada reseñable otorgándole los tres puntos al conjunto madrileño aprovechando su efectividad de cara a gol de la primera mitad.