El Guadalajara retiene la cuarta plaza y Talavera y Conquense no fallan

Lunes, 10 abril 2017

Fútbol: Tercera División

DEPORTES | El Día 09:00 |

El Deportivo logró in extremis la igualada en el Pedro Escartín frente al Villarrubia (1-1), con lo que sigue en play-off. Los dos primeros ganaron, el líder en Toledo (0-1) y el Conquense al Albacete B (2-1).

La 33ª jornada en Tercera División no dejó cambios destacados en la clasificación. En la lucha por el play-off, los cuatro primeros no fallaron, pues el líder CF Talavera venció en su complicada salida al anexo al Salto del Caballo (0-1), el Coquense al Alba B en La Fuensanta (2-1) y el Villarrobledo, que aunque no acabó su partido, lo ganará esta semana cuando lo confirme el Comité de Competición (el árbitro suspendió el choque en el 51' cuando los albaceteños ganaban 4-0 al quedarse el Yuncos con 6 jugadores).

Por tanto, nada cambia entre los tres primeros que, eso sí, abren distancia con el cuarto, que sigue siendo el Deportivo Guadalajara. Se medían los de Parras al quinto, el Villarrubia y el encuentro acabó en tablas (1-1). Por detrás, el Almansa vencía al Atlético Tomelloso (2-1) y el Ciudad Real empataba con el Carrión (1-1).

Y por la parte baja, el Pedroñeras toma aire al derrotar al Marchamalo por 4-0, con lo que aventaja en tres puntos al Albacete B, que cierra puestos de descenso que comparte con Carrión y Yuncos, pero además mete en el lío al Illescas, que perdía por 1-2 con el Almagro. Los resultados y clasificación de la jornada fueron:

Resultados y clasificación de Tercera jornada=33