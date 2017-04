Quintanar y Atlético Ibañés llegan al parón de Semana Santa al frente de sus grupos

Lunes, 10 abril 2017

Fútbol: Primera Autonómica Preferente (Grupos I y II)

DEPORTES | El Día 09:05 |

En el Grupo 1, los de Casas Ibáñez no ceden y continúan aventajando en tres puntos al Miguelturreño; en el 2, después del traspiés del San José Obrero, el Quintanar no perdonó y se coloca líder en solitario con 62 puntos, dos más que los de Cuenca.

La Primera Preferente se toma un respiro esta Semana Santa después de una jornada bonita en la que lo más destacable en la lucha por el ascenso fue el empate del San José Obrero frente al Torpedo 66, lo que permite al Quintanar de la Orden quedarse solo al frente de la tabla en el Grupo 2.

Los toledanos vencieron por 3-2 y se quedan solos, seguidos a dos puntos por los conquenses y a cuatro de un Villacañas, que tampoco pasó del empate (2-2) con el Bargas. Cuarto, empatado con el quinto queda el Sonseca, que derrotó al Tarancón por 3-1, con lo que los taranconeros bajan a la quinta plaza. Los resultados y clasificación de la jornada es la siguiente:

Preferente Grupo 2 resultados y clasificación de la jornada=30

Y en el Grupo 1, no cambió el guión. Los dos primeros siguen ganando y el Atlético Ibañés no se deja dar caza. Los albaceteños vencieron por 3-0 a La Fuente y el Miguelturreño dio un golpe de autoridad al ganar en La Gineta por 0-4. Tres puntos sigue sacando el Ibañés a los churriegos, mientras tercero ya con 56 puntos, a once de la segunda plaza está La Solana, que goleó por 3-0 al Porzuna. Los resultados y clasificación de la jornada es la siguiente:

Preferente Grupo 1 resultados y clasificación de la jornada=30