Toni Bou sigue reinando en Sigüenza

Lunes, 10 abril 2017

Trial: Campeonato de España

DEPORTES | El Día 12:00 |

Sigüenza se ha llenado de trial de talla mundial. Los mejores pilotos de España, y decir eso es “prácticamente decir también del mundo”, como declaraba en Sigüenza el gran Jordi Tarrés, se han dado cita en un fin de semana de motor de los que hacen afición, con un tiempo magnífico, con sol pero sin excesivo calor, un terreno en excelentes condiciones, y con todas las plazas hoteleras de la ciudad ocupadas. La organización de la prueba ha corrido a cargo del Motoclub Alto Henares, apoyado por el Motoclub Alcarreño. Ambos han contado con el apoyo de numerosos patrocinadores, además de con la colaboración del Ayuntamiento de Sigüenza. Alberto del Olmo, presidente del Motoclub Alto Henares, ha sido el principal artífice de la confección de las doce zonas que han supuesto, como cada año, un verdadero reto para los pilotos, como muchos de ellos confesaban al término de la competición.

Los responsables de la entidad seguntina se han encargado de diseñar y reinventar las zonas, que en su mayor parte se ubicaban en las impresionantes laderas de piedra caliza de La Lastra y del pinar seguntinos. La zona 1 estaba en el paraje de los 'Monjes del bosque'. La 2, 3 y 4 en 'La Peña del Huso', la 5, en el 'Camino de Barbatona'; 6, 7, 8 y 9 en 'La Lastra'; y 10 y 11 en 'La fuente nueva'. A esta naturaleza, que parece estar hecha a propósito para la práctica del trial, se le han unido una brillante zona indoor final, en la Plaza Mayor doncelina.

A primera hora de la mañana tomaban la salida las categorías inferiores. A partir de las doce y veinte, muy puntuales, salían los pilotos de TR1, con el gran Toni Bou a la cabeza. En total han participado 75 corredores, que han disputado las categorías de TR1 (12), TR2 (17), Cadete (7), Junior (12), TR3 (7), TR4 (20). Ha sido la tercera prueba del campeonato de España, segunda en categoría TR1, o de pilotos de élite. La primera se disputó en La Nuncia (Alicante). En la segunda, disputada en Manacor Lavall, en las Islas Baleares, se impuso Toni Bou por delante de Adam Raga, un resultado idéntico al que se ha registrado hoy, si bien en Sigüenza la diferencia entre uno y otro ha sido exigua. En esta ocasión, sólo les han separado 4 puntos, mientras que en la primera prueba fueron 12. Les ha acompañado en el pódium todo un clásico, Albert Cabestany, que, como Raga, ha estado cerca de la victoria.

Bou (Montesa-HRC) ha vuelto a imponer su ley en Sigüenza, logrando así su quinto triunfo en la ciudad del Doncel en sus cinco participaciones. Al filo de las tres y media de la tarde, los TR1 llegaban a la vera de la Torre del Gallo. La expectación era máxima, con la Plaza Mayor llena de público para presenciar las evoluciones de los campeones. Después de completar la zona 12 con un cero en cada vuelta, es decir, sin poner pie a tierra, según el itinerario marcado y en menos de un minuto y medio, Bou se convertía en vencedor con una puntuación de 26, 14 en la primera vuelta y 12 en la segunda. El campeón se ha impuesto teniendo que superar, además, un problema mecánico en su máquina en las últimas zonas. “La de hoy ha sido una carrera complicada. La prueba de Sigüenza me gusta mucho, la disfruto. He salido delante, y he tenido problemas de todo tipo. Acabar consiguiendo la victoria, por poco, y sufriendo, se valora más”, decía el vencedor.

Toni Bou y Jaime Busto han tomado la salida 48 horas después de haber participado en el Trial de las Naciones Indoor en Pau, Francia, representando a España. Allí, el equipo español ha conquistado para nuestro país su undécimo X-Trial de las Naciones consecutivo tras totalizar 6 puntos. Gran Bretaña y Francia, con 21 y 22 puntos, respectivamente fueron segundo y tercer. “Hemos ido muy justos. No hemos tenido demasiado tiempo para poner la moto a punto. Pero no es excusa, al Campeonato de España siempre se llega el sábado. No había diferencia con los rivales y los problemas mecánicos han surgido porque tocaba tenerlos, así que, contento por el resultado. La de Sigüenza es una carrera mítica, que me gusta desde que corrí como junior. Espero que esté en el calendario muchos años, porque se disfruta compitiendo aquí”, decía Bou.

Segundo ha sido Adam Raga (TRS), con 30 puntos, (14 en la primera vuelta y 16 en la segunda). “Me voy contento con mi pilotaje en la carrera, que es muy chula, con zonas técnicas y difíciles. Al final, he hecho segundo, muy cerca de ganar, que es lo importante. Ahora toca seguir luchando y seguir entrenando. Estoy contento con la moto y con el equipo, que ha funcionado perfectamente”. Sobre la organización, Raga opinó que, en Sigüenza “la gente entiende este deporte, lo vive, y eso se ve reflejado después en las zonas”, por lo que ha felicitado a sus responsables, “que han hecho un trabajo excelente”, terminando por desear que “esperamos volver aquí el año que viene, un lugar espectacular para el trial”.

Muy cerca de ellos ha terminado Albert Cabestany (Sherco), con 37 puntos (18 y 19 puntos) “He hecho un trial bastante bueno, lástima que se me hayan cruzado dos zonas, la cinco y la nueve, porque creo he hecho cosas interesantes. Me voy satisfecho después del mal inicio en Mallorca, y más aún de haberlo conseguido en un trial duro como éste. Es lo que marca la tradición, quizá no es lo técnico que me gustaría a mí, pero es lo que toca, y hay que jugar con esas cartas”. Sobre la zona indoor, Cabestany afirmaba que se “trata de acercar nuestro deporte al público, es espectacular y creo que la gente la disfruta”, terminaba.