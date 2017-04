Las limpiadoras del Hospital de Valdepeñas vuelven a pedir sus salarios

Lunes, 10 abril 2017

sanidad

Ciudad Real | El Dia



Según el secretario de Acción Sindical de CCOO Construcción y Servicios de Ciudad Real, Antonio Sánchez, la empresa Kleh Servicios Integrales, adjudicataria del servicio, no ha abonado la nómina de un mes a 50 de sus empleadas, ha informado CCOO en nota de prensa.

"La situación ya es crítica en el Hospital y en los centros de salud de la GAI de Valdepeñas, no solamente porque no cobran los trabajadores y trabajadoras de limpieza de la empresa Kleh Sercicios Integrales o porque la carga de trabajo es elevada al no suplir bajas temporales o definitivas, sino porque la empresa tampoco envía los pedidos de materiales y productos necesarios para que realicen su trabajo diario de limpieza, desinfección u otras labores para mantener la higiene en los centros de salud y hospital", ha dicho.

Por ello, desde CCOO denuncian que "otra vez más" la empresa demuestra su "falta de seriedad". "No pueden dejar sin materiales o productos de este tipo a centros de trabajo donde hay enfermedades contagiosas, agentes o bacterias infecciosas".

Asimismo, CCOO ha destacado que "son los propios trabajadores quienes están demostrando su profesionalidad porque, a pesar de no cobrar, se buscan sus medios o recursos para poder trabajar, costeándose en ocasiones algunos productos o pidiendo algunos materiales a personal de otras contratas".

"Si el centro de salud o el Hospital está sucio se tiende a culpabilizar a quien lo limpia, sin saber muchas de las veces la razón por la que esto ocurre", critica el secretario.

COMPRENSIÓN A LOS USUARIOS

CCOO y los trabajadores esperan que las personas usuarias o familiares entiendan que "si esta situación persigue la calidad de la limpieza puede verse aminorada al no contar con los medios suficientes". Al mismo tiempo, CCOO defiende que se exima de responsabilidad a la plantilla de limpieza "si ocurriera alguna propagación de enfermedad o falta de higiene debido a esta posible falta de limpieza".

Por último, han afirmado que no descartan endurecer las acciones de movilización con concentraciones todos los lunes y jueves, de forma indefinida, a partir del próximo día 20 de abril, así como la convocatoria de una huelga de la plantilla de limpieza, si la situación de impagos y atrasos persiste.

Asimismo, el sindicato ha exigido a la Junta la firma "cuanto antes" del Acuerdo de Estabilidad por el Empleo en las Contratas por el cual aquellas empresas incumplidoras o "piratas" sean "vetadas de trabajar en la región para evitar este tipo de situaciones".