La no aprobación del presupuesto regional, supondrá para Mota la pérdida de 90.000 euros

Lunes, 10 abril 2017

afectará al conservatorio de música

Cuenca | ELDIAdigital.es

El Consistorio de Mota del Cuervo ha mostrado su malestar por la pérdida de 90.000 euros que es lo que va a suponer la no aprobación del Presupuesto del Gobierno Regional para el año 2017 que, junto con las últimas decisiones de la Diputación Provincial de Cuenca, será una pérdida presupuestaria de 210.000 para Mota del Cuervo.

Tras la aprobación de un presupuesto de más 6 millones de euros en el pleno del pasado 31 de marzo, con los votos a favor del Partido Socialista e IU y en contra del PP, con una mayor orientación al gasto social y a la inversión en actuaciones para Mota del Cuervo, como la ampliación de la Escuela Municipal de Música, la compra de una furgoneta o el arreglo de los accesos a la localidad desde Pedro Muñoz.

La falta de acuerdo para aprobar el presupuesto para Castilla-La Mancha supone recortes en los planteamientos y en la medidas que estaban incorporadas en las cuentas púbicas previstas por el Ejecutivo para la presente anualidad en materia sanitaria, educativa o de mejora para los empleados públicos, afectando directamente a Mota del Cuervo con la pérdida de 90.000 euros para el Conservatorio profesional de música, una enmienda pactada por PSOE y Podemos que al final no se llevará a cabo.

Asimismo, no podrá entrar en vigor el Plan de Garantía de Rentas dotado con casi 120 millones de euros, lo que supondría una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.

Ante esta situación el alcalde de Mota del Cuervo, Alfonso Escudero, ha sumado a su malestar por la las últimas decisiones tomadas desde la diputación provincial de Cuenca, (con la no bajada del apremio de cobranza del organismo autónomo de recaudación, el Convenio del Servicio Público de Bomberos, y la no inclusión por parte de la diputación en el Plan de Empleo) la decisión de no aprobar el presupuesto regional que supondrá unas pérdidas presupuestarias de 210.000 euros para Mota del Cuervo, causando un importante deterioro en las cuentas del Ayuntamiento.

Escudero mostraba su pesar por estas últimas actuaciones, asegurando que las causas que motivan esta decisiones son incomprensibles por parte de los ciudadanos que son los máximos perjudicados.