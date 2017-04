Los eslóganes sin palabra no sirven de nada

Lunes, 10 abril 2017

BLOGS | ELDIAdigital

Una de las principales cualidades que debe tener un político es una buena dote de oratoria. Un mismo discurso cambia radicalmente cuando el interlocutor lo desarrolla con elocuencia. Una buena gestión de estas dotes puede llegar a encumbrar a un político y ganarse para sí mismo un buen porcentaje de votos.

Sin embargo, estas cualidades que son fundamentales en una campaña electoral de nada sirven si no se acompaña de la palabra. Entiéndase por cumplir aquello que se dice, ser honestos y cumplir los acuerdos. Qué tiempos aquellos en los que bastaba con la palabra de una persona para tener la seguridad de que se cumpliría lo acordado. Ahora, ni los acuerdos ratificados con una rúbrica son garantía de nada.

La oratoria sirve a un propósito pero nunca puede ser un fin en sí misma. En política la campaña acaba cuando se abren las urnas y algunos eso no lo terminan de entender. Esta semana Podemos votaba por sorpresa no a los presupuestos. No voy a analizar si éstos eran buenos o malos, si se podían mejorar o era el mejor cesto que se podía hacer con esos mimbres. Lo que me choca y me sorprende todavía más fue el discurso, o más bien conjunto de eslóganes vacíos, que siguió a ese acto como explicación por parte de José García Molina.

“Hemos venido a cambiar la política, no a que nos cambie”, decía ante los medios. Hay cosas que se deben cambiar, muchas, pero si comenzamos a cambiar tirando por la borda la integridad y el compromiso para llevar a buen término los acuerdos acordados mal empezamos.

“Hoy tocaba ser coherentes y sinceros”. Tras escucharle quizás debemos sacar la conclusión de que hasta ahora no lo ha sido. Por lo menos, desde el 23 de enero cuando anunciaron el acuerdo de presupuestos hasta la hora de la votación, no lo fueron. En absoluto. Por más que se empeñe en decir que hay señales que lo avisaban. Hay que recordar que las Cortes no es una barra de un bar donde el juego de miradas y señales te pude ayudar a ligar. Aquí está en juego mucho más que el ligue de una noche y si algo no se quiere hacer hay que decirlo alto y claro. Por algo presumen de ser el partido del No es No. Desde ahora quizás tengan que decir que 'somos el partido de el Sí es No'.

“Han presentado los presupuestos como si tuvieran mayoría absoluta”. Entonces por qué se subieron al estrado para salir en la foto vendiendo que habían llegado a un acuerdo y que habían logrado incluir como una de las prioridades el Pacto de la Recuperación Social. Está claro que el PSOE no logró la mayoría absoluta y que no puede hacer los presupuestos que le gustarían. Pero quizás algunos deberían recordar que ellos tampoco.

Remarcaba Molina que el PSOE había rechazado casi la totalidad de las enmiendas que había presentado Podemos. No explicó por el contrario cual de esas enmiendas eran inegociables. Sí así lo habían planteado antes de la votación y, sobre todo, si eran imprescindibles por qué no las incluyeron en el pacto del 23 de enero.

No quieren en Podemos “elegir entre lo malo y lo peor” pero con sus actos están privando a la sociedad civil de ese derecho. Las últimas citas con las urnas en España han lanzado un mensaje claro. Las mayorías absolutas no sirven ya, hay que tener capacidad de alcanzar acuerdos. Pero cuando los acuerdos no se cumplen, se ignoran con el consentimiento de los actores firmantes como en el caso de Ciudadanos en Murcia, se corre el riesgo de lanzar el mensaje contrario y que la gente piense que más vale malo conocido.

La palabra de un político tiene que servir para algo más que para hacer eslóganes fáciles.