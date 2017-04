Íñiguez lamenta el "continuo intento de chantaje político" de Se Puede

Lunes, 10 abril 2017

Ha recordado Iñiguez que el pasado 29 de marzo el Ministerio planteó al Ayuntamiento de Villarrobledo la posibilidad de acogerse a una medida extraordinaria para dotar de una mayor liquidez al Consistorio, ampliando el plazo de carencia de tres años del préstamo, firmado por el PP, para el Plan de Pago a Proveedores del año 2012, que actualmente está siendo amortizado por la administración local y que en este 2017 supone cerca de 630.000 euros.





Con esta medida el Ministerio permite que no se pague la amortización de este préstamo en las tres próximas anualidades, lo que supondría dotar a esta administración de liquidez para pagar fundamentalmente a los proveedores y la paga extra de 2012 para los trabajadores municipales que en su día eliminara el Partido Popular.





Iñiguez ha señalado que Izquierda Unida desde el primer momento se mostró en contra de esta medida por motivos ideológicos, algo que el edil de Hacienda ha calificado de coherente teniendo en cuenta sus planteamientos. Sin embargo, Mario de la Ossa y Se Puede, según ha revelado, en un primer momento se mostraron en contra de la misma, para pasar posteriormente a anunciar que la apoyarían pero con una serie de condiciones que el concejal de Hacienda ha calificado como de "chantaje".





Iñiguez ha dicho no entender porqué Mario de la Ossa apareció con una serie de condicionantes para dar su voto favorable a esta medida que en su opinión es positiva. Para el concejal lo incoherente es ver que al equipo de gobierno les envió una serie de prioridades que posteriormente son cambiadas en la prensa. En este sentido ha dado a conocer que el primero de los requisitos que se les presentó fue el de la remunicipalización del Ecoparque o Punto limpio, mientras que en la prensa aparece en último lugar, poniendo ante los medios en primer lugar el pago a proveedores.



Para Iñiguez, esta postura es una "estrategia" para conseguir su espacio político en el Ayuntamiento de Villarrobledo, algo que en opinión del concejal no quisieron en un principio, y que ahora lo quieren conseguir mediante la imposición de sus reglas y prioridades.



Ha revelado también que lo que el equipo de gobierno tiene claro es que no van a ceder a estos "pequeños chantajes" de Mario de la Ossa, condicionando su voto favorable a que " se haga lo que yo diga, cuando yo diga y como yo quiera".



"Aquí si una medida es buena es buena, sin condicionantes-ha señalado Iñiguez- y yo veo la actitud de Manuel Clemente mucho más coherente porque desde el primer momento dijo que no entraba en su ideario político, pero lo que no puede ser es lo que hace Mario de la Ossa, que primera vota no, y luego sí, con una serie de condicionantes que son inviables".





Interpreta Juan Luis Iñiguez que a Mario de la Ossa y a Se Puede no les importa en absoluto el pago a proveedores ni el pago de la extra de 2012 a los trabajadores municipales, porque en su opinión en lo único que están centrados es en "hacerse su foto" y sacar un rédito político de una cuestión que ni siquiera tendría que haberse hecho pública, porque si el PSOE no cuenta con los apoyos necesarios no tiene sentido presentar esta propuesta en el pleno, y por ello ni siquiera se planteó.





Ha manifestado Iñiguez que pese a las continuas declaraciones de Mario de la Ossa por calificar de "desastre" la gestión económica del Ayuntamiento, la realidad, en su opinión, es que si esto fuera así, no hubieran conseguido reducir la deuda desde que gobierna el PSOE en casi un 20%. En este sentido ha recordado que esta reducción con entidades de crédito y otras administraciones ha sido de casi 7 millones de euros en dos años.





Ha dado a conocer que dentro de esta buena gestión económica del consistorio se encuentra haber conseguido estar por debajo del 110% de endeudamiento del presupuesto corriente de la administración local, así como haber mantenido un equilibrio presupuestario, y un ahorro neto positivo, es decir, "que después de pagar la letra, hemos tenido capacidad para invertir o gastar en materia de empleo y en otras cuestiones, por ejemplo".

Ha calificado también de "puñalada" al equipo de gobierno, que el portavoz de Se Puede votara en contra de un plan de pago a proveedores por importe de 2,5 millones de euros que hubiera servido para sanear las cuentas municipales, "que es el único objetivo que tiene este equipo de gobierno".