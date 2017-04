Soraya Pérez y Mª Carmen Antolines ganan el III Concurso “Torrija de Oro”

Lunes, 10 abril 2017

Gastronomía

Toledo | El Día

El claustro del Palacio de Pedro I de Torrijos (Toledo) estaba lleno de vida este domingo por la tarde gracias al III Concurso Solidario “Torrija de Oro” organizado por la peña barcelonista “Atalaya” en colaboración con el Ayuntamiento de Torrijos. El concurso, cuyos beneficios se repartirán entre Cáritas, Cruz Roja y la asociación “Está en ti”, atrajo a numeroso público tanto de esta localidad como de otras poblaciones. Sin ir más lejos, las ganadoras se trasladaron hasta Torrijos movidas por este certamen gastronómico en el que también la empresa “Beltrán Catering” realizó una demostración en directo de cómo cocinar torrijas.

Mª Carmen Antolines, procedente de Daganzo (Madrid) se llevó el premio “Torrija Atalaya”, de 200 €, por confeccionar la torrija más innovadora. Concretamente, como ella misma explicó, lo que presentó fue “un trampantojo, parecían croquetas pero eran torrijas, luego le he hecho un glaseado de limón y le he puesto una capotita de un enrejado de caramelo”. Mª Carmen reconoció que es una gran amante de la repostería y navegando por internet conoció la existencia del concurso. “Lo vi, me apunté y aquí estoy tan contenta, que no me lo creo, con muchísima ilusión porque me encanta hacer dulces”, afirmó emocionada.

En cuanto al premio “Torrija de Oro”, también de 200 € y asignado en este caso a la mejor torrija tradicional, se lo llevó Soraya Pérez, de Portillo (Toledo), que, tras proponérselo su amiga, y aunque al principio no estaba muy animada, finalmente se decidió a participar. “No me lo esperaba, no me lo puedo creer”, confesó feliz al saberse ganadora. En cuanto a la receta, indicó que, en primer lugar, puso un litro de leche a cocer, cuatro cucharadas de azúcar, tres ramitas de canela y cáscara de limón. A continuación, procedió a hervir la mezcla y esperó luego a que ésta se quedara a una temperatura media, templada, para mojar las torrijas en ella, pasándolas después por huevo. Tras freírlas, las escurrió bien y por último las pasó por canela y azúcar. Preguntada por el secreto de tan buen resultado, confesó que “No sé, hacerlas con amor….y los huevos de gallina caseros”, añadió.

El alcalde, Anastasio Arevalillo, el presidente de la peña “Atalaya”, Javier Vázquez, el presidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha, Alfonso Silva y el concejal de Participación Ciudadana y Coordinación Municipal, Fernando de Miguel estuvieron en la entrega de premios, habiendo ejercido estos dos últimos también como componentes del jurado, integrado asimismo por Vanesa Escobar, trabajadora social de Cáritas; Rebeca de Torres, responsable de un blog de cocina y Carlos Toledano, especialista en repostería.

Presentación, textura, jugosidad, calidad del pan, dulzura e innovación fueron los criterios que tuvo que valorar el jurado, tras degustar las 25 torrijas que se presentaron al concurso. El resto de asistentes también tuvo ocasión de probarlas. Con un donativo de 2 € destinados a las organizaciones benéficas antes citadas, cada persona tenía ocasión de degustar una torrija junto a un café.

Sin duda este concurso “Torrija de Oro” ha sido el gran protagonista en la programación “Agenda T” del Ayuntamiento de Torrijos para este fin de semana, si bien también ha habido espacio para los amantes de la música. De esta manera, el dulce sabor de boca que dejaron las torrijas el domingo vino precedido el sábado por el concierto-tributo a Fito & Fitipaldis que ofreció la banda toledana: ”Fitipaldix”.