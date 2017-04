CCOO se ofrece a los partidos políticos como "puente" para el diálogo

Martes, 11 abril 2017

Así ha respondido a preguntas de los medios el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, durante la presentación de la Comisión Ejecutiva del sindicato que fue elegida en el IX Congreso regional, acompañado por la secretaria institucional de Salud Laboral, Raquel Payo, y por el secretario de Organización y Finanzas, Javier Ortega.

En este sentido, Paco de la Rosa ha señalado que quiere mantener de manera "inmediata" una reunión con Podemos porque quieren conocer "de primera mano cuáles son las razones que justifican su negativa al presupuesto de castilla-la mancha".

Asimismo, ha indicado que también quieren hablar con el resto de partidos --PP y PSOE-- y con el Gobierno de Emiliano García-Page porque, bajo su punto de vista, "es muy grave" que no haya presupuestos en la región.

El hecho de que los presupuestos vayan a ser prorrogados, según Paco de la Rosa, "va a impedir la recuperación de muchos colectivos". Así, ha mostrado su preocupación con todo lo que tiene que ver con el conjunto de servicios públicos que no vayan a terminar de poder desarrollarse.

"Nos preocupa también que los empleados públicos no puedan tener una mínima recuperación, ya que han sido trabajadores doblemente castigados por los difíciles años de la crisis y por las políticas del Partido Popular", ha dicho.

Por lo tanto, ha recalcado que CCOO no quiere buscar culpables, "lo que quiere es buscar soluciones, y para ello, se van a poner a disposición de todas las partes para intentar que el diálogo sea fluido nuevamente y en la mayor brevedad posible".

Igualmente, Paco de la Rosa ha indicado que harán una exigencia a todos, especialmente a Podemos, porque bajo su punto de vista "no han dado las explicaciones en el momento oportuno".

"Creo que la sorpresa ha sido mayúscula para todos los agentes sociales y políticos, nadie esperaba su negativa y yo creo que ellos son los primeros que tienen que dar una explicación suficiente, pero independientemente de que puedan hasta llevar razón en sus argumentos, creo que por encima de todo eso se les exige la voluntad de restaurar el diálogo y por supuesto cerrar un acuerdo lo antes posible", ha concluido.

NUEVA EJECUTIVA

Sobre la constitución de la nueva Ejecutiva del sindicato, De la Rosa ha recalcado que CCOO Castilla-La Mancha quiere proclamarse como un sindicato feminista y quiere predicar con el ejemplo, y por ello van a trabajar para que la igualdad llegue "a cada rincón y a cada centro de trabajo".

Además, ha señalado que el sindicato se va a centrar en reforzar sus estructuras federales y territoriales para ser una herramienta "útil para el trabajo diario de los sindicalistas que se levantan cada mañana para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores".

"Nuestro empeño es llegar mucho más lejos en las empresas, para llevar la democracia a todos los centros en los que no existe, porque cuando no hay presencia sindical en las empresas los convenios colectivos no pueden aplicarse", ha agregado.

DIÁLOGO SOCIAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

El segundo aspecto en el que se quieren centrar es en el diálogo social y la negociación colectiva. En primer lugar quieren mantener una reunión con el Gobierno regional para plantearle cuáles son sus reivindicaciones o necesidades mas inmediatas para los trabajadores.

En estos diálogos, De la Rosa ha apuntado que el sindicato quiere hablar de recuperación salarial, del empleo público, de una oferta de empleo público suficiente y que, sobre todo, "dé el carácter de excelencia a los servicios públicos de la región".

CCOO también quiere hablar de negociación colectiva porque cree que "no lleva el ritmo adecuado" en las diferentes provincias de la región. En este sentido, De la Rosa ha reconocido que es consciente de que ese acuerdo nacional de negociación colectiva "no termina de nacer y que eso puede dificultar la marcha de la negociación".

"Como queremos apostar con mayúsculas por el trabajo decente, para que se produzca, es importante que nos dotemos de las normas que regulan esas condiciones de vida de las personas, y la norma fundamental, evidentemente, es un convenio colectivo", ha dicho el secretario regional de CCOO.

Asimismo, ha dicho que uno de sus retos va a ser tener una complicidad con la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) y con un UGT para sentar ejes y así establecer en la región una estabilidad en el empleo que crezca en un 10 por ciento en contratación indefinida a tiempo completo.

POTENCIAR SU PROYECCIÓN EXTERIOR

De otro lado, Raquel Payo ha señalado que otro de las retos que va a llevar a cabo este sindicato es potenciar su proyección hacia fuera para contar "qué hacen, para qué lo hacen y hacia qué direcciones se dirigen" para que las personas sepan "el importantísimo" trabajo que realizan.

Para ello, van a renovar las políticas de comunicación y adaptarlas a las nuevas tecnologías para que el mensaje que quieren transmitir llegue "alto y claro al mayor número de personas posibles".

Javier Ortega ha apuntado que la nueva Ejecutiva de CCOO estará formada por Paco de la Rosa como secretario general; María Ángeles Castellanos como secretaria de Empleo y Políticas Sociales; Javier Ortega como secretario de Organización y Finanzas; y Raquel Payo como secretaria de Política Institucional y Salud Laboral.

A ellos se suman Antonio Navarro como secretario de Estudios; Lola Santillana: como secretaria de Acción Sindical; Carolina Vidal como secretaria de Formación Sindical; Encarna Sánchez como secretaria de Formación para el Empleo; y Rosario Martínez como secretaria de Mujer e Igualdad.