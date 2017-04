Una docena participarán en Valera en el IX Encuentro de Escuelas Municipales de Teatro

Martes, 11 abril 2017

Un encuentro que se celebrará el próximo 11 de junio en la localidad de Valera de Abajo y en el que participarán una docena de Escuelas Municipales de Teatro, que cuentan con el apoyo de la Diputación a través de un programa dotado con 20.000 euros.

Encuentro que pone de manifiesto la apuesta de la Diputación de Cuenca mantiene por el fomento de las artes escénicas en la provincia, como ha quedado patente en el encuentro de trabajo mantenido este lunes entre el diputado de Cultura y el presidente del ITCLM para repasar el desarrollo de varios programas de apoyo a las artes escénicas que tiene en marcha la institución provincial.

Doménech ha destacado la especial sensibilidad de la Diputación con el teatro, siendo, según ha remarcado, una importante estrategia del Departamento de Cultura, que se materializa en diversos programas que cubren todas las fases de formación en esta materia, desde los más jóvenes, con programas específicos en las escuelas, hasta los grupos de teatro profesionales.





Y es que, tal y como ha repasado en esta reunión, Diputación ha puesto en marcha por primera vez este año el programa de artes escénicas en centros educativos ‘ConocerT’, dotado con un presupuesto de 20.000 euros, en el que van a participar un total de doce centros de la provincia, una vez concluía el pasado 31 de marzo el plazo de inscripción. Un programa, a juicio del diputado, en el que se fomenta no solo las artes escénicas entre los más jóvenes, sino también el conocimiento de la historia y tradiciones de sus respectivos municipios al ser ésta la temática de las obras a representar.





Del mismo modo, han hablado de la IV Muestra de Escuelas de Arte Dramático, en la que volverá a colaborar la institución provincial. Una edición que por el momento no tiene una fecha concreta de celebración, si bien sí se tiene claro que se desarrollará en el último trimestre del presente ejercicio.



Y en este repaso no ha podido faltar el programa Talía, que cuenta con un presupuesto de 250.000 euros y que apoya no solo a la música y el folclore, sino también a las artes escénicas. A todos estos programas hay que sumar, tal y como ha subrayado Doménech, el programa ‘Cuenca Participa’ de apoyo a asociaciones culturales, donde también se incluyen actividades teatrales, y, como no, el Festival de Teatro Aficionado ‘Francisco Nieva’ de San Clemente, que volverá a contar con el respaldo de la institución provincial.



Una fuerte apuesta por las artes escénicas que ha agradecido el presidente del Instituto del Teatro de Castilla-La Mancha, puesto que, en su opinión, viene a apoyar el desarrollo del teatro en la provincia a todos los niveles y, sin duda, a fomentar el gusto por él entre la población, enriqueciendo el panorama cultural de muchos municipios.