Filosofía del Sporting

Martes, 11 abril 2017

BLOGS | José Manuel López García

El Sporting debe seguir con la cantera y no vender a los que destacan. Pero esto, por sí solo, no es suficiente. Se necesita fichar a jugadores de mucha calidad para dar más nivel al equipo. Si se quiere permanecer en la categoría de oro del fútbol español. Es una premisa, a mi juicio, indispensable.

Los tiempos de Quini, Ferrero, Churruca, Joaquín, etc., han pasado a la historia.Y el fútbol actual tiene poco que ver con el de hace treinta o cuarenta años. El balompié de hoy día no se sustenta en Primera División sin fichajes caros.

Por tanto, los jugadores que sobresalen en Mareo deben pasar al primer equipo, pero con esto no se puede alcanzar un nivel alto o muy alto en todas las líneas del equipo. Estas consideraciones las realizo con el máximo respeto a la entidad y a los que componen la misma.

Creo que es conveniente que en el futuro próximo, ante el previsible y probable descenso del Sporting, se haga cargo de la entidad como presidente algún gran empresario o multimillonario que invierta mucho dinero y aporte publicidad a nivel mundial para lograr tener un equipo de jugadores de buen nivel. Y si tiene que ser un empresario chino o una empresa china que respete las señas de identidad del Real Sporting no me parecería mala idea. Sea de la nacionalidad que sea, si respeta la esencia sportinguista me parece que sería bienvenido.

El actual presidente Javier Fernández en una declaración a un medio de comunicación ya ha reiterado su intención de dejar la presidencia del club dentro de año y medio, aproximadamente. Con la intención de dar estabilidad a la institución que dirige.

Que se ponga a la venta el paquete de acciones es una oportunidad para que asuma la dirección del Sporting alguien con un proyecto ambicioso en todos los aspectos. Y pasa por aportar una gran cantidad de dinero para renovar y reforzar la plantilla de jugadores.

Ahora mismo, la fragilidad de la defensa del Sporting es tremenda. Y el nivel de juego deja mucho que desear pensando en la máxima categoría. Hace falta más motivación, más entrenamiento físico y técnico. En definitiva, saber o aprender a jugar a un mejor nivel que sea similar al de otros equipos de primera. Existen equipos con presupuesto y características parecidas y que juegan, sin duda, mejor.

Restan siete partidos y tendría que ganar prácticamente todos los partidos o casi para no bajar de categoría. Es algo casi imposible. Sobre todo, si se analizan los últimos encuentros y la trayectoria que lleva el equipo hasta el momento. Ahora bien, la esperanza puede seguir y sin un enfoque realista podemos dejarnos llevar por la ilusión y pensar que va a salvarse del descenso.

La gran afición rojiblanca no se merece esto. Y la ciudad que también apoya al Sporting tampoco. De todos modos, los aficionados siguen apoyando y animando como el primer día de Liga.

Es, en mi opinión, la mejor afición de España. Un club histórico con más de cien años de historia y con el Molinón que es un estadio emblemático no debería bajar a la división de plata.

Debe cambiar de rumbo para volver a estar en el futuro en Primera División. En todo caso, lo que corresponde es que los jugadores pongan toda la carne en el asador en estos siete partidos que restan para el final. Por si ocurre el milagro.

De todas formas, estoy seguro de que la próxima temporada la magnífica afición del Sporting y sus socios seguirán apoyando al equipo de modo incondicional.