Nieves explica que el rechazo de Podemos paraliza inversiones sanitarias en Villarrobledo

Martes, 11 abril 2017

presupuestos regionales 2017

Albacete | ELDIAdigital.es

Para Nieves es "incomprensible" la votación en contra después de que el pasado 23 de enero, el portavoz de Podemos, José Molina, junto al vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, comparecieran ante los medios de comunicación para dar a conocer el acuerdo para la aprobación de los presupuestos, al asumirse las enmiendas presentadas por la formación morada a dicho documento.

Según el edil socialista, lo que ha ocurrido en Toledo también lo tienen que soportar en el Ayuntamiento de Villarrobledo con Mario de la Ossa, revelando que en los presupuestos de 2016, y haciendo uso de una gran "irresponsabilidad política", se abstuvo en la votación después de haber llegado a un acuerdo y haberse aprobado la mayoría de sus enmiendas. Para Germán Nieves, Mario de la Ossa tomó el camino del voto "cobarde" absteniéndose en dichos presupuestos, tras haberlos pactado junto a PSOE e IU.



En relación a los presupuestos regionales, el concejal de Empleo ha señalado que como consecuencia de este voto en contra de Podemos, no podrá salir adelante el Plan de Garantías Ciudadanas, que precisamente había presentado Podemos con un presupuesto de 100 millones de euros y que el gobierno de Emiliano García-Page había aumentado en otros 19 millones de euros. Según Nieves este Plan al que han votado en contra aliándose con el PP, esta formación lo está llevando ahora a nivel nacional.



Ha considerado una "deslealtad" de esta formación su actitud en este asunto que no se puede permitir en representantes políticos, puesto que ese "populismo" en su opinión no está haciendo ningún bien a los ciudadanos.



Ha explicado Germán Nieves que el 'Plan Podemos', como lo ha calificado el edil socialista, constaba de garantías habitacionales, de suministro de luz, gas y agua; y una renta mínima para los ciudadanos castellano manchegos, que en su opinión no se podrá ejecutar por la postura de Podemos que, según ha añadido, también ha frenado la recuperación salarial de los funcionarios o la creación de oferta de empleo público.



Del mismo modo ha apuntado que en materia educativa provoca dificultades a la hora del pago de los salarios a los profesionales o que el Gobierno regional deje de llevar a cabo un plan de infraestructuras en esta materia dotado con 70 millones de euros para poder atender el pago a estos funcionarios.



Ha manifestado que pese a que Podemos estuvo el pasado sábado a las puertas del Hospital General con motivo del Día de la Salud, votando en contra de los presupuestos ha conseguido que no se puedan invertir más de 600.000 euros para la adquisición de una resonancia magnética para el Hospital de Villarrobledo o que no se puedan reanudar las obras del Centro de Salud II de la localidad.



En cuanto al capítulo agrario, de transportes y de empleo, ha revelado que la no aprobación de este documento perjudicará a las solicitudes de ayuda para los jóvenes agricultores, la renovación del convenio con la comunidad de Madrid para el transporte de estudiantes o la continuidad del Plan +55.



Las actuaciones en materia de violencia de género también se verán perjudicadas al no poder aprobarse una ampliación del presupuesto en esta materia, según ha señalado el concejal, quien ha añadido que la postura de Podemos provoca que la región se quede estancada en materia presupuestaria, lo que en su opinión demuestra una vez más que la nueva política que dice defender Podemos, "sólo se preocupa de su propio beneficio y no les importan los ciudadanos".



Germán Nieves ha dicho no entender que Podemos no presentara una enmienda a la totalidad de estos presupuestos, posiblemente porque, según ha señalado, no podrían justificar las críticas que el pasado año realizaron a la enmienda a la totalidad presentada por el PP.



Por último, Nieves ha pedido a la formación morada que recapacite, sea más "leal" y no de la sensación de que la "nueva política" está más cerca del PP que de los ciudadanos.