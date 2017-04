UPyD considera insuficiente el proyecto de Ley de Participación

Martes, 11 abril 2017

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha del pasado 14 de marzo publicó el inicio del período de información pública sobre el anteproyecto de Ley de Participación regional, norma llamada a regular las relaciones entre los ciudadanos y los poderes públicos regionales a través del reconocimiento expreso del derecho de participación ciudadana. “La buena política es aquella que tiene carácter constructivo materializado en propuestas concretas y no en las habituales y meras críticas oportunistas”, ha declarado Ana Rosa Quintana, razón por la cual, y ante la trascendencia de la norma para la ciudadanía, desde el primer momento se organizó un grupo de trabajo cuyas conclusiones se han materializado en las quince alegaciones contenidas en el escrito presentado.

Algunas de las pretensiones de UPYD son la inclusión de un mecanismo que permita dirigir preguntas al Parlamento para su formulación posterior al Consejo de Gobierno en las sesiones de control, debería incluirse a los entes locales y no solo la administración regional, se pide disminuir algunos de los requisitos exigidos a los ciudadanos para poder participar, considera innecesaria la creación del Observatorio Ciudadano, considera desproporcionado el papel otorgado a algunos entes al otorgarles potestades para las que carecen de legitimación, echa en falta la posibilidad de un procedimiento de “iniciativa reglamentaria ciudadana” y, sobre todo, critica que a los ciudadanos no se les reconoce capacidad real en la toma de decisiones.

También ha solicitado la formación magenta una revisión general del texto para hacerlo más amable y compresible ya que el borrador actual es denso y confuso.

La valoración final, ha concluido Ana Rosa Quintana, es que “el texto no satisface la concepción de lo que para UPYD debe ser un modelo realmente participativo ya que el sistema da entrada tímidamente a lo que podríamos denominar democracia deliberativa pero no a la realmente participativa. Al ciudadano se le da voz pero no voto, se le escucha pero se le niega capacidad decisoria. Se diseñan herramientas participativas pero el control de su inicio, desarrollo y fase decisoria queda exclusivamente en manos de la administración”.