Hernando se pone serio y anima a Molina a que vaya a los juzgados si quiere denunciar algo

Miércoles, 12 abril 2017

Política

REGIÓN | ELDIAdigital

De este modo ha reaccionado Hernando, durante la rueda de presa que ha ofrecido para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de la presente semana, después de que el líder de la formación morada en la región haya asegurado que "el uso" que el Ejecutivo de Emiliano García-Page está haciendo de los medios públicos de la Junta de Comunidades para "hacer campaña contra ellos", tras tumbar sus presupuestos, "es casi denunciable".

"Si va por ese camino que vuelva de puente y ponga una denuncia, y si no que deje de usar las estructuras democráticas para ir en contra del sistema democrático español", le ha pedido el portavoz del Gobierno regional, que también ha instado a García Molina a que deje de usar ese modo de hablar tan poco "honesto y democrático".

"Tan uso de fondos públicos fue abrir las Cortes el pasado 23 de enero-- día festivo en Toledo-- para presentar el acuerdo de Presupuestos con el Gobierno como usar hoy este atril para rendir cuentas a la ciudadanía y explicar a la gente de la región las consecuencias de la decisión de Podemos. No es uso de fondos públicos, es hablar a la gente a la cara y decirles la verdad, justo lo contrario de lo que han hecho aquellos que dijeron que sí hasta el momento que votaron no", le ha espetado a renglón seguido.

Y es que Hernando, que ha detallado todas las actuaciones que el Gobierno regional dejará de acometer en la región al no ver finalmente la luz sus cuentas para este 2017, ha insistido en que los argumentos esgrimidos por la formación morada "no son válidos para tumbar el presupuesto", y demuestran "que su palabra no tiene valor", poniendo "un coste desorbitado a su soberbia y orgullo".

"La ciudadanía quiere saber durante cuánto tiempo Podemos ocultó su traición, porque no dijeron lo qué iban a hacer. Solo querían reventar,", ha afeado el portavoz del Gobierno a José García Molina y David Llorente.

MÁS DE 200 REUNIONES

Es por ello que ha vuelto ha indicar que el Gobierno regional ha programado más de 200 reuniones con "los indignados y las víctimas del incumplimiento de Podemos", reuniones, según ha añadido, que los propios colectivos afectados han reclamado al Ejecutivo.

"Sin descartar ningún escenario, el Gobierno de Castilla-La Mancha seguirá defendiendo los intereses de la región. Lo prioritario es analizar daños y hablar con las víctimas. No hay que especular, hay que sentarse a trabajar con las víctimas", ha manifestado Hernando, que ha agregado que al terminar ese análisis el Ejecutivo "tendrá todas las piezas del puzzle para presentar una solución".

Preguntado sobre sí el Ejecutivo contempla un adelanto electoral, el portavoz del Gobierno ha dicho que no "va a especular con ningún escenario", al tiempo que ha apuntado que tampoco tienen previsto reunirse con Podemos, "porque tendrían que volver de sus vacaciones", ni hablar con el PP, "con el que no hay nada de que hablar".