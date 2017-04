La segunda edición del Mercadillo de Segunda Mano, el 20 de mayo

Miércoles, 12 abril 2017

Cabanillas del Campo

Guadalajara | El Día

En concreto, será el próximo sábado 20 de mayo, y el lugar de celebración volverá a ser la Plaza del Pueblo de la localidad. El Mercadillo está organizado a través del Centro Joven Municipal, que coordina toda la logística de la iniciativa.

En este II Mercadillo de Segunda Mano de Cabanillas están invitados a participar únicamente personas particulares, mayores de edad, así como asociaciones sin ánimo de lucro. No pueden tomar parte en él empresas, comercios ni entidades con ánimo de lucro.

El plazo de inscripción ya ha quedado abierto, y se extiende hasta el próximo 14 de mayo. Las inscripciones hay que realizarlas en el Centro Joven, bien de forma presencial (calle San Sebastián, 44), bien por teléfono, llamando al 949324872, o bien con un correo electrónico a [email protected] Los datos necesarios que hay que aportar son el nombre y apellidos, DNI, un teléfono de contacto, la dirección postal, un correo electrónico, y una descripción general de los objetos que se pretende vender en el puesto. Las solicitudes presentadas después del 14 de mayo sólo serán atendidas si quedaran plazas vacantes.

Cabe recordar que el Ayuntamiento pone a disposición de cada participante una mesa para colocar los objetos de segunda mano, y que los participantes podrán traer los soportes que quieran para exponer sus artículos, así como objetos para la decoración de su puesto, teniendo en cuenta que tendrán asignado un espacio máximo de 2,5 x 2,5 metros.





En el Mercadillo las personas participantes podrán hacer venta de productos de segunda mano, trueque, y también mera exposición de artículos. No se permite vender productos nuevos, restos de tiendas o stocks de comercios. Están exentos del mercadillo cualquier producto de alimentación, productos que necesiten licencia para poder venderse, objetos que supongan un peligro para las personas que visiten el lugar, los animales, y cualquier producto u objeto cuya propiedad legal no sea del vendedor. Tampoco pueden vender productos como DVDs, películas, o vídeos que no tengan un origen legal y procedan de la piratería.