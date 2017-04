La huelga en los mataderos de aves y conejos repite éxito de participación

Miércoles, 12 abril 2017

Laboral

Con ello, según ha informado CCOO en un comunicado, se retomarán las conversaciones con la patronal desde "la base de un reequilibrio de la correlación de fuerzas en la mesa negociadora".

Así, los sindicatos "pondrán encima de la mesa los principales ejes reivindicativos, como la aplicación del complemento salarial de antigüedad, el incremento de los salarios y el reforzamiento del empleo fijo y fijo-discontinuo, en detrimento de otras modalidades de contratación".

"La imposibilidad de subcontratar la actividad principal y el establecimiento de descansos no recuperables ante los altos ritmos de trabajo son cuestiones que la parte social también considera fundamentales", según ha explicado el secretario general de CCOO-Industria CLM, Ángel León.

Si la negociación "no avanza" y no se alcanza un acuerdo "satisfactorio" en un plazo "razonable", se seguirá por la vía de la "presión y el conflicto". CCOO no descarta ninguna medida, incluida la convocatoria de nuevos paros.

En total, 700 trabajadores estaban llamados a esta huelga. De ellos son 600 de Toledo, concretamente, 300 en la empresa Sada ubicada en Lominchar; 150 en Nutrave, en Bargas; y otros 150 en pequeños mataderos principalmente en la zona de La Sagra. Los otros 100 en la provincia de Albacete, de ellos 50 en Cunicultura de Villamalea.