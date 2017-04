Leo Herrera asegura que su Valdepeñas FS llega en buenas condiciones para luchar por el ascenso

Sábado, 15 abril 2017

El Valdepeñas FS tendrá que eliminar al Elche FS en la primera eliminatoria por el play-off de ascenso. Los valdepeñeros tendrán el factor cancha en contra, pero son optimistas.“Nos vamos con la sensación de haber estado con mucho orden. Tenemos ganas tiempo de preparar el partido de Play Off con todas las garantías”, comenta. Destacar que los partidos se jugarán entre el 22 y el 30 de abril.

Por su parte, Jordi Durán, técnico de los ilicitanos se congratula de tener el factor cancha a su favor gracias a su quinta posición. "Nuestro objetivo es ascender y ante FS Valdepeñas no será fácil. Se trata de un equipo muy experimentado pero llegamos muy fuerte, muy confiados. Hace 5 semanas hicimos una buena actuación en su pista aunque no consiguiésemos la victoria y desde entonces no habíamos vuelto a perder. En cualquier caso tendremos que meterle mucho ritmo al juego si queremos superar la eliminatoria", dijo.