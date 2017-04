Future Islands publican nuevo disco, 'The Far Field': ¿Qué demonios está pasando en Estados Unidos y Europa?"

Jueves, 13 abril 2017

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Future Islands publica nueva disco, 'The Far Field', con el que la banda de Baltimore apuesta por continuar con el tono de su anterior trabajo 'Singles' --con el que dio un paso adelante, especialmente tras su aparición en el show de David Letterman--, gracias a canciones "cargadas de melodías y letras honestas".

El cantante del grupo, Samuel T. Herring, ha explicado en una entrevista con Europa Press que sus trabajos podrían ser en cierta manera 'políticos', si se tiene en cuenta que las canciones "tratan de ayudar a la gente con sus problemas", pero no contienen alusiones específicas a ningún protagonista del panorama actual.

"¿Qué demonios está pasando en Europa y Estados Unidos? Se está intentando controlar a la gente y los soñadores y amantes del mundo están quedando sepultados por la gente que hace leyes", ha preguntado, tras recordar que una canción que al final no ha sido incluida en el disco era una de "las más políticas".

"Es divertido, porque ese tema era una de los más políticos que he escrito nunca, no tenía aún título --la llamábamos 'la más larga'--, y solo me di cuenta más tarde, cuando ya estaba hecha, leyendo cosas como 'mi cabeza es mi única casa'", ha comentado el cantante.

Herring, que ha reconocido no simpatizar con el presidente estadounidense, Donald Trump, no ha descartado que esta canción salga en su próximo trabajo. En cualquier caso, el guitarrista William Cashion ha matizado con humor que sus canciones "no son políticas, porque están escritas desde el corazón, no desde lo racional".

De hecho, 'The Far Field' cuenta con doce canciones con letras que hablan del sentimiento de soledad e incluso de la "dificultad de ser simplemente humano" --como canta Herring en 'Through the roses'--, que continúan con la línea de su anterior trabajo. "Es nuestro sonido y es lo que siempre hemos hecho: poner nuestros sentimientos en la música", ha apuntado el cantante.

LAS REDES SOCIALES Y EL AISLAMIENTO

Herring ha afirmado que, en ocasiones, poner esos sentimientos en las letras supone "demasiado precio a pagar" por él mismo, pero en la mayoría de las ocasiones puede tener un efecto "catártico". Así ocurre por ejemplo con 'Ancient water', que habla acerca de las redes sociales y el aislamiento.

"Como digo en la canción, fueron demasiados días y noches malgastados mirando las redes sociales, fotos pasadas que te hacen pensar que no hay nada bueno en tu vida de ahora. Esta letra habla de mí, pero creo que es algo general, hay una cierta obsesión con un pasado nostálgico en lugar de atrapar lo que viene con la mano", ha indicado.

De hecho, el cantante cree que "pese a estar en la era más hiperconectada", se está perdiendo una cierta mirada compasiva y de entendimiento entre las personas. "Sabemos más cosas que nunca del mundo en global, pero al mismo tiempo estamos perdiendo cualquier tipo de contacto con nuestros vecinos", ha lamentado.

EL SHOW DE DAVID LETTERMAN

Future Islands consiguió convertirse en fenómeno viral gracias a una actuación en director en el show de David Letterman --y ahora han repetido con 'Ran' en el de Jimmy Fallon--. "Estamos muy orgullosos de ello, somos un grupo de directo y mucha gente ha conectado con nosotros gracias a ello", ha reconocido, al tiempo que admite que muchas puertas de festivales 'grandes' que "estaban cerradas se abrieron de par en par".

Otra de las sorpresas que trae 'The Far Fields' es la participación en forma de dueto con Debbie Harry (Blondie) en la canción 'Shadows' --"cuando nos propusieron esta posibilidad, se nos abrieron los ojos como platos", ha aseverado Herring--. La banda estadounidense estará el próximo 5 de mayo en el Festival WAM de Murcia y el 6 de mayo en Barcelona en la sala Razzmatazz.