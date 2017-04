El PP: "Si nos dejan, en unas horas somos capaces de formar Gobierno"

Jueves, 13 abril 2017

Así se ha expresado Robisco en una entrevista con Europa Press, donde al respecto de unas posibles elecciones anticipadas en Castilla-La Mancha ha aventurado que el PP las ganaría "seguro". "Tenemos una presidenta que quiere a Castilla-La Mancha y posibles candidatos magníficos. Cualquiera de los 16 diputados, de presidentes provinciales, de alcaldes o de los presidentes de diputaciones", ha agregado.

"Nuestro problema es que nos faltaba un diputado aún siendo ganadores, pero si se vuelven a producir elecciones, ese diputado no nos faltará, estoy convencido, con lo cual las dos alternativas son buenas. Si nos dejan gobernar, mañana mismo formamos gobierno en la situación que sea", ha aseverado Robisco.

Así, el portavoz cree que si hubiera elecciones el PP tendría "un presidente con mayoría seguro que absoluta". "Y si no es absoluta, también sabemos gobernar con mayoría simple, lo estamos demostrando en España", ha presumido Robisco.

"NO CAMBIA LA HOJA DE RUTA SIN PRESUPUESTOS"

De otro lado, Robisco ha sostenido que la hoja de ruta de su partido tras el rechazo a los presupuestos regionales "no cambia" ya que, a su juicio, el PP "no ha parado de hacer enmiendas, propuestas y de pensar en positivo, aún siendo muy rigurosos y muy críticos con el Gobierno de García-Page, un presidente perdedor que, tras muchas circunstancias y el paso del pasado viernes, le han llevado al mayor fracaso de la historia de un presidente en Castilla-La Mancha".

"Eso no ha ocurrido nunca y nos pilló a todos por sorpresa. Pero en su línea de trabajo, al PP no le cambia nada, es un partido ganador, de gobierno, que sabe dónde va", ha apuntado el portavoz 'popular', al tiempo que ha señalado que "a los demás quizás si les cambia mucho, porque ir sin norte era un problema y los anuncios que eran mentira, después de dos años, no sé qué van a ser ahora".

Respecto al contexto que se presenta en Castilla-La Mancha con unos presupuestos prorrogados, Robisco apunta que se trata de "un escenario legal" con un "panorama muy complicado", donde "no van a poder ejecutarse inversiones" y se va a continuar gestionando la política con "un presupuesto antisocial".

"CON 11 ENMIENDAS PAGE TENDRÍA TODO RESUELTO"

"Qué fácil lo ha tenido Page con 11 enmiendas, que tumbó hace 15 días, y con tres o cuatro más de temas sociales y sanitarios, Page tendría todo resuelto. Si es que no es tan complicado ordenar las cosas. Nosotros las ordenamos hace cuatro años cuando las facturas se amontaban en el cajón, ahora que ya están ordenadas hay que poner en marcha otras medidas, eso es bien sencillo", ha señalado el portavoz 'popular' sobre lo ocurrido en las Cortes.

"El problema no lo tiene el PP, lo tiene un presidente irresponsable que primero ha pensado en él, luego en su partido y al final en los castellano-manchegos, que eso es lo que ha dicho, que su futuro depende de la candidata a la Secretaría General del PSOE Susana Díaz", ha agregado.

PREVISIÓN GOBIERNO C-LM

"No tenemos idea de lo que va a hacer, cada vez que ha habido una crisis se ha escondido, pero es que esta es muy gorda, esta situación era para que él, unas horas después o el día siguiente, lanzase algún mensaje, no sabemos cual, a Castilla-La Mancha, y no lo ha hecho, con lo cual el PP está esperando a ver qué dice Page", ha indicado Robisco, que ha afirmado el PP "no es podemita, pero Page sí".

Preguntado por si su partido se planteado presentar una moción de censura a García-Page, Robisco afirma que "el presidente que ha pactado con los perdedores tendrá que decir qué va a hacer". "El PP no ha tenido dudas en ningún momento, pero eso --moción de censura-- no ha llegado, si llega el momento decidiremos lo que toque en cada momento".

"Lo que no vamos a consentir nunca es que nos engañe, que nos ha estado engañando dos años, sino que ahora no sepa dónde va a ir. Ahora mismo depende de él, no del PP, pero el PP lo tiene tan claro que jamás en ningún sitio ha llegado un acuerdo con Podemos", explica el diputado regional del PP, que afirma que la región está "en una situación muy buena comparando con el momento que ha vivido España, y Page la está echando por la borda", algo por lo que el PP "va a luchar para que no se produzca".

"DIMITIR SERÍA ACERTADO"

"El responsable es él y tendrá que tomar decisiones, si la decisión es dimitir quizá sea acertada, pero también depende de él. Si es un presidente que no se va ocupar de Castilla-La Mancha, que está mirando a ver qué ocurre en Madrid, Andalucía o en otros sitios, la decisión más acertada sería dimitir, pero no se va a atrever porque no se atreve a dar la cara ni para eso", apuntala Robisco.

Sobre otra hipótesis, referente a si es capaz de imaginar que la legislatura termine con el mismo presupuesto de 2016 prorrogado, Robisco señala que "legalmente es posible, tenerlos prorrogados años y años, pero políticamente es de un grado de irresponsabilidad sin precedentes, por los límites e impedimentos que supone un presupuesto prorrogado".

"Esa pregunta solo la puede contestar quien ha sido incapaz de dar la cara en cuatro años. Aunque yo le contestase, no serviría de nada, yo le digo lo que supone. Legalmente puede estar años, políticamente, y tal y cómo está la situación, sería de una irresponsabilidad, de una inmadurez y de un egoísmo personal y partidista sin precedentes".

"EL PACTO DE PODEMOS SOLO LO ACEPTA PAGE"

En cuanto a Podemos, Robisco subraya que "lo triste es que los socialistas no les conozcan". "El pacto al que quisieron someterse para traicionar a todos los castellano-manchegos, eso solo lo acepta Page, por eso no puedo hablar de ellos. Podemos son dos personas que son las que son, y que las decisiones que toman se veían venir, es gente con un perfil como es, que ni siquiera son los dos iguales".

"Se veía con el pacto de hace dos años que algo iba a ocurrir, nadie sabía esto pero no podemos hacer una valoración de Podemos. El padre de la casa y el padre de familia se llama Emiliano García-Page, no hay que echar la culpa al niño si no es el responsable. Esto es así, cuando es el responsable, el máximo dirigente de Castilla-La Mancha, que tiene a su espalda dos millones de problemas, serios y gordos, no importa que dos personas insignificantes en números de votos reaccionen como hayan reaccionado".