El Museo de la Semana Santa de Cuenca remodelará su contenido por el X Aniversario

Viernes, 14 abril 2017

Semana Santa - Pasión de Cuenca

En declaraciones a Europa Press, Sánchez Albendea ha agregado que es "necesario darle la vuelta para hacer más atractivos los enseres expuestos" y, dado que se trata de un museo "muy interactivo, a base de pantallas y proyecciones", cree "fundamental dar la vuelta a los audiovisuales después de diez años".

Un proyecto "ambicioso desde el punto de vista económico, porque supone prácticamente volver a hacer el museo", ha espetado, para subrayar que, una vez pase la Semana Santa, la Junta de Cofradías dispone de todo el año "para ir pensando cómo hacerlo más atractivo".

Dicha "actualización" es, según Sánchez Albendea, el reto "más importante" para un espacio que, en la actualidad, es "muy estable económicamente". "Las iniciativas que se van planteando van resultando", ha detallado, citando como muestra el hecho de que, mientras años atrás la Junta de Cofradías "tenía que ser la que buscara muestras para la sala de exposiciones temporales, ahora es al revés".

En relación al anuncio realizado por el Gobierno regional de que Cuenca acogería en 2018 una gran muestra sobre la Semana Santa en España, ha admitido que, de momento, no se ha producido ningún avance "ni para bien ni para mal". "Nosotros, encantados de que se pueda llevar a cabo ese proyecto y si nos piden nuestra colaboración, ahí estaremos los primeros", ha manifestado.

No obstante, ha dejado claro que la organización de una exposición de esta magnitud requiere de recursos económicos de los que carece la institución que él preside, por lo que, si la Administración regional no la respaldase, la Junta de Cofradías de Cuenca no tendría capacidad de "hacerle frente".

"De hecho, no se nos ocurriría ni siquiera pensarlo, porque tenemos las ideas y los contactos, pero, si no hay dinero, es totalmente inviable", ha concluido.

En su balance de estos diez años, el responsable del Museo de la Semana Santa de Cuenca ha calificado a sus inicios como "los peores momentos y los más duros", porque fue necesario "ir adaptándolo poco a poco a lo que fue la realidad".

Su apertura coincidió con el comienzo de la crisis y, como consecuencia, sufrió una "pérdida importante de patronos, hubo que hacer un plan de viabilidad para salvar el museo y para adaptarlo a lo que era la realidad de este espacio", ha resuelto.

LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS: LOS "MEJORES"

Por el contrario, a su entender los mejores momentos "se llevan viviendo de los últimos cuatro años a esta parte", con hitos como la inauguración del espacio dedicado al imaginero conquense Luis Marco Pérez, "muy necesario" y que supuso "un revulsivo, sobre todo como efecto llamada para que aumentasen las visitas", ha valorado.

A este respecto, Sánchez Albendea ha manifestado que, el gran éxito dentro de una década "sería verlo abierto". "Al inicio, incluso los conquenses no creíamos en ese espacio, quién nos iba a decir que ahora estaríamos celebrando diez años", se ha preguntado, para añadir que cumplir otros diez más "sería la mejor señal", ya que es un recurso "por el que vale la pena luchar".

"Muestra a todo el mundo que nos visita nuestra Semana Santa durante los 365 días del año, es un espacio cultural consolidado en la ciudad y un buen revulsivo", ha enfatizado, deseando que continúe "esta línea y se pueda celebrar el veinte aniversario".