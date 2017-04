BOOKA SHADE publica "Galvany Street"

Viernes, 14 abril 2017

MÚSICA | Judith Mateo

"Galvany Street" contiene diez temas (uno de ellos, "Babylon", apareció como single de adelanto el 3 de marzo) y es un álbum que marca el inicio de una segunda etapa en la trayectoria de los germanos, unos históricos de la escena electrónica de Frankfurt.



Su nueva obra supone un retorno a las raíces pop de su época como Planet Claire a principios de los 90 (antes de que se hicieran llamar Booka Shade). Luego, tras bautizarse en 1995 con su nombre actual, atravesaron un período irregular de su trayectoria que se aclaró cuando en 2004 apareció su primer LP, "Memento". Tras un par de hits para clubs en 2005 ("Mandarine Girl" y "Body Language") llegó al año siguiente "Movements", que captó en el momento preciso el resurgir internacional de la escena dance, impulsándolo. Desde entonces han sacado cuatro discos más -"The Sun & The Neon Light" (2008), "More!" (2010), "Eve"(2013) y el arriba mencionado "Movements 10"-, a los que ahora se suma “Galvany Street”.





En paralelo, han mantenido también una exitosa carrera como remezcladores, con trabajos para Juan MacLean, Moby, Hot Chip, The Knife o Dave Gahan.