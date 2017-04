Más de diez minutos de aplausos pusieron el broche al Stabat Mater, de Rossini

Viernes, 14 abril 2017

6 concierto SMRC

Semana Santa - Pasión de Cuenca | ELDIAdigital.es

Un concierto que la crítica ha titulado como “Poderoso Stabat Mater de Rossini” en el que Miguel Ángel Gómez Martínez "jugó a la perfección con esta partitura escrita de manera indiferente al texto, operística, bellcantista, brillante y lírica a partes iguales” y termina que un buen Stabat Mater rossiniano que ha hecho disfrutar al público "cuando se interpreta con esta profesionalidad”.



Sobre el concierto que tendrá lugar el sábado en el Auditorio, Amancio Prada ha manifestado que cumple 40 años, lo que suponen "cuarenta años con el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz a cuestas, la más dulce carga que llevo en la vida", ha manifestado en rueda de prensa en Cuenca.



"Desde hace ya casi 50 años. El Cántico es la obra que más alegrías me ha dado. La de cantarlo el Sábado Santo con el Coro y Solistas de RTVE es una alegría extraordinaria". Fue el Sábado Santo de 1977 cuando Amancio Prada estrenó en la iglesia románica de San Juan de los Cabaleros, en Segovia.



Según el cantautor ha expresado, "serán muchas las alegrías que me esperan todavía cantando el Cántico Espiritual. Como diría San Juan todo se me dio cuando con amor propio no lo busqué”.

Para el director del Coro de RTVE, Javier Corcuera, mezclar estilos es siempre un reto complicado, aunque en esta ocasión "ha supuesto un reto apasionante porque Amancio es un maestro del recitado. Y para unos cantantes, escuchar a una persona que recita tan bien el texto, que le da todo el sentido y al final ha resultado ser una comunión maravillosa".



A pesar de que "las dificultades de combinar la voz de Amancio Prada con su guitarra y el Coro de RTVE han sido muchas, el Coro se ha adaptado muy bien. Acompañan muy bien cuando es necesario y al estar en un primer plano el Coro adquiere importancia en este equilibrio con la voz solista".