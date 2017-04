​Elegir entre la Nada y Dios I

Sábado, 15 abril 2017

BLOGS | ELDIAdigital.es

​Dios aparece como noticia de vez en cuando. En estos días, con ocasión de la Semana Santa pueden oírse "opiniones" de todo tipo sobre esta celebración de la fe cristiana, desgraciadamente en la mayoría de los casos desde una incultura sangrante. Pero ciertamente y a otros niveles menos zafios no es nuevo este problema existencial para una parte de la humanidad, aunque hoy se utiliza una expresión menos tajante que la afirmación que Nietzsche hiciera a finales del siglo XIX: "Dios ha muerto." Y es que en esta expresión de suavidad y laconismo subyace el escepticismo de gran parte de la sociedad actual ante todo lo que no es empírico, tangible. Hoy a dios, a los dioses, a Dios no hace falta eliminarlos porque Dios ya no oprime tanto y podemos "pasar de él".

Para el padre del existencialismo Dios era un problema; para los que hoy son seguidores más o menos conscientes de sus ideas, Dios no es más que algo inútil a lo que sólo hace falta darle con el dedo para que se desprenda definitivamente de nuestras vidas.



​Sin embargo, en la historia del hombre siempre ha existido la Gran Experiencia de un ser transcendente más o menos lejano, desconocido, terrible, justiciero y temido, para más tarde convertirse en cercano, próximo y querido. A esta experiencia los hombres le hemos puesto nombres; totem, dios, los dioses, Alá, Dios; quieren expresar lo no abarcable, lo que nos precede, lo que nos supera, lo inexplicable, todo lo que el hombre siempre ha tenido presente a lo largo de su existencia como certeza amplificadora de sus posibilidades. Basta con indagar en la fenomenología o "el hecho religioso" a través de la historia de las culturas. Siempre estuvo presente la dimensión transcendente del ser humano hasta llegar a las grandes religiones monoteistas; musulmana, judaica y cristiana. En esta última se produce además una novedad no recogida en todas las anteriores que es la encarnación de ese ser superior en uno de nosotros.



Es la fuerza de lo empírico, de lo evidente y la fuerza de la experiencia íntima, de la certeza más profunda frente a frente. Dios no es ni una creación filosófica, ni una realidad empírica; es pura experiencia personal más o menos desarrollada y cultivada. Carlo Carreto ya lo describió con la sencillez de un gran experto en la vida interior. Ningún niño en el seno materno puede coger en brazos a su madre. A Dios tampoco.