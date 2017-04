Vaquero: "Si quieren circo, que se lo paguen"

Domingo, 16 abril 2017

política

REGIÓN | El Dia



En una entrevista con Europa Press, Fernández Vaquero se ha referido a esta comisión parlamentaria --uno de los motivos en los que Podemos se ha amparado para justificar su rechazo a los presupuestos-- apuntando que el motivo es "distraer la atención de lo más importante".

Así, ha subrayado que él mismo lleva "seis meses" insistiéndole a García Molina a que convoque la Comisión en su labor de presidente de la misma, pero él ha replicado en alguna ocasión "que no era el momento".

"Y ahora le entran las prisas. Qué casualidad, justo cuando tienen su Asamblea. Y lo que me llega es que él no quiere investigar las causas del incendio, ni qué lo provocó, ni si ha habido consecuencias medioambientales. Lo que quieren es irse 15 años atrás a ver qué pasó con la urbanización de El Pocero, cuando eso es algo que ya está juzgado, no habiéndose encontrado indicios de delito", ha apuntado.

Con este escenario, ha dicho a García Molina que "cuando quiera que venga el Gobierno a hablar del incendio, así será". "Pero si quieren circo, que se lo paguen ellos. No lo van a pagar todos los castellano-manchegos", ha sentenciado.

Sobre la presunta incompatibilidad del consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, para desempeñar su cargo, otra de las razones en las que Podemos escudó su negativa a dar luz verde a las cuentas regionales, Fernández Vaquero ha recordado que tras la sentencia del Tribunal Constitucional, la Mesa de las Cortes ha trasladado las preguntas parlamentarias planteadas al Gobierno, quien dará respuesta en su momento, tal y como ha explicado.

LA REFORMA DEL REGLAMENTO, TRAS LOS PROCESOS INTERNOS

De otro lado, Vaquero ha aplazado a la finalización de los procesos internos fijados para los próximos meses en el PSOE y Podemos la fecha para retomar la reforma del Reglamento del Parlamento regional.

"Ahora la situación es de procesos internos, nombramientos y formación de direcciones. Hasta que esto no acabe será muy difícil ponerse de acuerdo, porque aún no se sabe quiénes serán los interlocutores", ha explicado, apuntando que una de las premisas por las que pasa el nuevo Reglamento es que esté adaptado a una realidad de más de dos grupos parlamentarios en la Cámara.

LA FALTA DE PRESUPUESTOS NO PARALIZA EL ESTATUTO

Sobre el planteamiento de reformar el Estatuto de Autonomía realizado por el Gobierno regional, ha considerado que no afecta sus planes el hecho de que se hayan rechazado los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para este año.

Fernández Vaquero ha defendido que "se tiene que seguir con esta iniciativa porque es necesaria" y a la región "le conviene en muchos aspectos", como "los nuevos derechos emergentes, el agua o las relaciones con la Unión Europea".

En este punto, ha abogado por congregar el máximo consenso "no solo político sino social", también en la reforma de la Ley Electoral.