Elegir entre la Nada y Dios II

Domingo, 16 abril 2017

BLOGS | Fermín Gassol Peco

Richard Dawkins y el arzobispo de Cantérbury Williams protagonizaron hace unos años un debate en la Universidad de Oxford, en el que se trató el tema de la conciencia. En ese diálogo que se torna sin fin entre Ciencia y Fe, hablaron de este concepto diferenciador fundamental de la persona, al cual Dawkins no encuentra explicación desde su postura evolucionista. Una huella que marca siempre el comportamiento de todo hombre y que no es producto de una evolución, de una condición física o biológica, sino de su libre capacidad de decisión .

El problema antropológico para el ateo que busca honestamente la verdad del origen de la existencia y en concreto del hombre en la pura evolución, se encuentra precisamente en esa posibilidad de preguntarse sobre su origen. Que el hombre sea el eslabón de la creación que sigue al orangután o al chimpancé no es un problema actualmente para la Fe, es más, tiene una lógica aplastante que el hombre sucediera al primate más evolucionado; que el Creador preparase la llegada del alma en un cuerpo suficientemente dotado de capacidad para albergarla.

Sin embargo lo que si tiene que admitir Dawkins y cualquier honesto científico es que, “en un determinado momento”, en esa evolución que se estuvo dando en la escala animal a través de millones de años surgió un discontinuo cualitativamente esencial desde un punto de vista socio biológico y etológico, que ni se dio antes ni se ha dado después. Porque no es lo mismo que un animal cambiara su forma de andar o su capacidad para sobrevivir a que comenzara a preguntarse, a pensar, a discernir y a optar, es decir a tener conciencia inteligente y ética de lo que es y de lo que hace para responderse a sí mismo.

Siguiendo con este apasionante tema, la astrónoma Margherita Hack en una entrevista realizada recientemente, comenzaba afirmando también de una manera rotunda lo que otros muchos han pontificado a lo largo de la historia desde diversos púlpitos científicos o filosóficos: “Dios es un invento del hombre para explicar aquello que la ciencia aún no ha conseguido aclarar. Por eso cuanto más progresa la ciencia menos dioses hay y menos espacio queda para la religión”. A la pregunta de ¿usted qué cree? La respuesta no pudo ser más indeterminada; al igual que Hawking mantuvo que el universo siempre ha existido y siempre existirá, que es infinito en tiempo y espacio, un universo que está en expansión por lo que cada vez será más frio y estará más vacío.

Sin embargo ante la pregunta de cómo es posible que de la nada naciera la materia confesaba su ignorancia y apuntaba una vez más a la teoría de la casualidad. Es entonces cuando el entrevistador le dijo: Me va a perdonar pero todo esto de que una energía desconocida forme un universo infinito…suena bastante místico, a lo que Hack respondió: Parece que estuviéramos hablando de Dios ¿verdad? De hecho, si me apura le diré que Dios es energía, porque la energía es la fuerza creadora de todo lo que existe. O sea, la confesión una vez más de que la física no es capaz de aportar las respuestas a los últimos interrogantes del hombre sino que, antes bien, origina un aberrante y desconcertante proceso intelectual.

Y es que el concepto de fe pertenece a otra dinámica. Supone un proceso que intenta totalizar la comprensión de la existencia humana integral desde una dimensión última, pero presente y actual, totalmente respetuosa con la autonomía de lo que es temporal, con sus leyes, causas, acciones y consecuencias. Históricamente no ha sido siempre así, es verdad; la ignorancia de lo positivo buscaba explicación en lo transcendente, en lo mítico, o en la entrega resignada a los designios de un lejano y justiciero ser tan grande como desconocido. Estableciendo un paralelismo, la fe resultó ser para la religiosidad lo que la medicina para los curanderos, un salto cualitativo en unos casos, esencial en otros, vital en todos. De eso ha de tratar tanto lo temporal, lo cósmico, como lo transcendente. Al final siempre la dignidad y libertad de las personas a través del conocimiento.