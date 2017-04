Los sacerdotes que el mundo necesita

Domingo, 16 abril 2017

BLOGS | Vicente Langreo

No sabemos hacia dónde va la sociedad, las tecnologías eliminan trabajos, la educación encuentra ayudas en las comunicaciones y aumento de nuevas dificultades. Crecen las ciudades con ofertas y posibilidades y a la vez más problemas: las prisas y la contaminación, demandas de negocios y masificación, más leyes y ordenanzas con gastos; pero en la ciudad hay más oportunidades y nuevo malestar, con masificación, individualismo, aislamiento y soledad, los ancianos y niños menos libres. Han crecido los bancos, oficinas, supermercados, hoteles, bares, colegios y hospitales, también las iglesias aunque con fieles mayores y menos jóvenes por las formas de vida y los fines de semana. Hay más Universidades, más centros docentes, estadios, polideportivos, hipermercados, museos y espacios de ocio. Las ciudades tienen todo lo que se demanda hoy; pero no faltan protestas, violencias, suciedad, ruidos con menos paz. Los bienes y males buscados, estresan y asustan y fomentan vicios La religiosidad es incompatible o difícil con las exigencias laborales El comercio y la industria están en renovación, competencia y cambios constantes. Se multiplican las riquezas, pero no su reparto más justo y se crea malestar que incita a las migraciones. Al tiempo en que lo religioso se devalúa en la opulencia, se radicaliza en ciertas naciones islámicas contra lo cristiano dificultando la convivencia. Al secularismo cristiano se enfrenta fanatismo y un cierto agnosticismo cómodo Urge proclamar la referencia a Dios, Verdad y Bien, para todos.

España fue evangelizada desde el s, I como romano-visigótica y luego católica desde el 589; Toda ella es su realidad histórica, y un testimonio gracias a la fe que se hizo cultura y arte, plasmada en las leyes - y con ellas y desde el cristianismo-organizó el Estado y enriqueció al mundo con fidelidad al catolicismo, mostrando sus servicios a la Cristiandad, al reconquistar aquella “realidad sagrada” que servirá de cauce y de intercambios, entre la mejor herencia grecolatina y lo valioso que potaban los árabes. Desde aquel pasado y con el descubrimiento y Evangelización del Nuevo Mundo – la obra históricamente cumbre después de Cristo- tampoco se puede olvidar la cristiandad europea, defendida por España gracias a su poderío naval y misionero. También hoy ante las grandes superpotencias económicas, políticas, demográficas y culturales, los cristianos:-los católicos, protestantes y ortodoxos - somos un tercio de la humanidad. Pero la verdad de Cristo crece y siempre más influyente en el mundo. Es la referencia única de la salvación eterna encomendada a la Iglesia “que vive en el mundo entre las persecuciones del mundo y las consolaciones de Dios”(según el Vaticano.II) La afirmación: “No he venido a traer la paz sino la guerra” es en positivo el Reino de Dios, “de verdad y vida, santidad y gracia, justicia, amor y paz” choca con lo mundano que persiste en crecida y es su enemigo. En cambio la Resurrección de Cristo es la victoria. No la superan ni nos salvan las ciencias, ni la posible vida en otros Planetas.

Que haya sacerdotes y personas consagradas en el mundo, es misterio y una gracia de Dios. La función de los seminarios y noviciados es descubrir y agradecer la mejor oferta. Existen personas ejemplares y santas en todas las profesiones; pero que algunas puedan obrar en “persona de Cristo” y proclamar su Resurrección es una dedicación y servicio, un bien común a la sociedad para lo más importante, que exige compromisos, votos y disponibilidad. “Ser testigos de Cristo, camino, verdad y vida, es posible y marca para siempre. “No temáis, yo he vencido al mundo:”Estaré con vosotros hasta el fin del mundo”(dijo Cristo). Los sacerdotes deben estudiar Humanidades con Filosofía y Teología, Historia, Derecho y Magisterio de la Iglesia, Moral, Liturgia, y Psicología, Espiritualidad y experiencia de Dios, Psicología humana y de sociedad, ser realistas, hombres de oración, comprensivos, buenos comunicadores y fieles a su misión.