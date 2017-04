Defender la vida y su posibilidad

Lunes, 17 abril 2017

BLOGS | Vicente Langreo

La vida humana y la de todos los seres vivos, está ordenada al hombre y por él a Dios. La Europa cristiana es la más influyente en el mundo, pero hoy está tocada de un contagioso individualismo, insensible a las perspectivas del bien personal, familiar, nacional y común, por falta de los valores y de virtudes necesarias. La mayor aberración del s, XX ha sido legalizar y naturalizar el aborto por el desarrollo, el bienestar y el posible descargo de conciencia. Hay como un empeño por reducir, destruir la familia y borrar una culpabilidad imposible. La actividad humana tiene siempre trascendencia y en ocasiones grave. Para ser felices hay que obrar bien personal, familiar y socialmente. Destruir la vida humana no es un bien, que cuando se generaliza, impide el desarrollo normal de la sociedad y su renovación equilibrada, para sobrevivir trabajando y con normalidad. Olvidamos una experiencia común: “de padres que trabajan, hijos ricos y luego nietos mendigos.” Se ignora que los imperios del pasado, se hundieron cuando decayó la natalidad; todos querían vivir del Estado, no estaban dispuestos a defenderse, los esclavos se rebelaron; y que otros pueblos atraídos por la abundancia y el deseo de sus riquezas los ocuparon; es algo que puede repetirse, Europa engrandecida y poderosa, está rompiendo los equilibrios y fundamentos de su ser, con serios riesgos de fracasar.. A cada continente habitado le llega su tiempo, si reúne las condiciones materiales y morales, difíciles si faltan la verdad, el bien, la belleza y la moral, que degradan a las personas, a familias y comunidades políticas. Los Estados no pueden garantizar las apetencias inmorales e injustas ni evitar sus consecuencias, sin corregir los errores. La vida en conjunto está hoy amenazada, por la escasez de sensibilidad de cambio.

Hay exaltación del hombre y su tecnología, sin evitar las aberraciones y peligros. El paganismo vio el trabajo como ocupación de esclavos, luego pasó a ser lo más eficaz para el desarrollo y cauce para conseguir bienes, ahora lo hacen las máquinas; pero el trabajo es más absorbente y más escaso. Crece el ocio forzado por el paro, y vicioso en quienes tienen seguro su estatus social; luego están los desplazados que buscan y no lo encuentran. Así entre el ocio y la abundancia, el consumismo y el no tener trabajo, llegan los vicios con las violencias, esclavitudes, delincuencias e inseguridades. La correcta exaltación del hombre procede de su dignidad como hijo de Dios y redimido por Cristo. No es correcto exaltar al hombre y negar o prescindir del Creador. Afirmar su libertad sin ética, ser ricos sin un trabajar y por negocios injustos, vivir sin mandamientos ni atención a leyes políticas y sociales, ni al bien común, reclaman la necesidad de una educación moral y que el fin no justifica los medios. El mundo camina a una globalización; son posibles formar bloques y el desarrollo humano sin deforestación ni contaminación, sin los insecticidas que matan y amenazan al hombre Explotar los recursos de la Tierra exige respetar los valores y principios. Su origen está en Dios Creador y Redentor y respetando la dignidad de la persona humana.

El gran desafío de la vocación cristiana es “ordenar las cosas temporales según el querer de Dios” Nuestra ley es amar a Dios y al prójimo.” Y la ejemplaridad de Cristo “modelo, ley y promesa” Principios y valores, objetos de los Mandamientos, virtudes teologales: fe, esperanza, caridad, con morales: prudencia, justicia, fortaleza, templanza o moderación y humildad. Este patrimonio cultural cristiano de Occidente y del Oriente europeo, constituye el gran patrimonio cultural que se ha extendido por al mundo. A la vez siempre con posible acogida renovadora, frente al olvido y hostilidad. Pero Dios se deja oír en las conciencias: es difícil ser insensibles a la verdad, al bien y a la justicia. Los gobernantes no pueden ser insensibles a las necesidades y a los remedios necesarios