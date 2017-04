Rodrigo: “Una de nuestras grandes prioridades es pagar la deuda arbitral”

Miércoles, 19 abril 2017

Polideportivo: Baloncesto

DEPORTES | El Día 08:00 |

1.- ¿Tras 5 meses de gestión cual es el estado general de la Federación en estos momentos

En estos momentos la Federación acaba de terminar de realizar una auditoría externa encargada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la que estamos pendientes para que nos entreguen los resultados definitivos. En estos 5 meses hemos ido resolviendo deudas que nos hemos encontrado del anterior presidente. Mientras tanto la parcela deportiva se ha encargado de ir dando forma a las distintas competiciones que se pondrán en marcha la temporada 17-18.

2.- ¿Cómo valora sus primeros meses de mandato?

Muy intensos, con muchas actividades y reuniones para volver a levantar el deporte de la canasta en nuestra región. Todos teníamos claro que esto iba a ser así. No se podía reiniciar la FBCLM sin un trabajo de campo importante y sobre todo contando con todos los estamentos, árbitros, entrenadores, jugadores y clubes. Hemos tenido que saltar a la pista todos para sacar el partido adelante. No hay excusas.

3.- ¿Pero todos los estamentos a los que se refiere están colaborando?

En verdad si, los clubes se han puesto a disposición de la nueva junta directiva, y cada club colabora en diferentes actividades, los árbitros , que son un colectivo muy importante y muy defenestrado por el anterior presidente, están haciendo una labor importantísima y realizando muchos kilómetros para que todas las competiciones tengan los mejores resultados, los entrenadores nada más ser elegido, la inmensa mayoría se puso a disposición de la federación, tanto para impartir cursos y obtener nuevos entrenadores, como para concentraciones, selecciones, etc. Están muy volcados en la nueva gestión federativa. Por su parte, los jugadores, muchos de ellos, proponen competiciones y mejoras en las competiciones existentes.

4.- ¿Cuál es la situación actual de la deuda arbitral y cómo pretenden afrontarla?

Una de nuestras grandes prioridades es el pago de la deuda arbitral. La deuda arbitral está siendo auditada internamente y durante los meses de mayo y junio los árbitros y auxiliares de mesa, con los que la federación mantiene una deuda desde el año 2013, deberán solicitarla. Finalizando el mes de Junio se indicaran los plazos y las cantidades a devengar en consonancia con el plan de viabilidad fruto de la auditoría externa realizada, pero la deuda se abonara y no se dejara de lado las demandas del colectivo arbitral, tanto de los que siguen actualmente como de los que no , poniéndonos a disposición de dicho colectivo para que se dirijan a la Federación ante cualquier duda a este respecto.

5.- En el tema estrictamente deportivo, ¿La unificación de ligas es viable? ¿Los clubes estarán por la labor?

La vuelta de los clubes a la FBCM es muy viable. Como Federación hemos comprobado que el problema económico de altos costes con los que se contaban antes, nos han hecho reflexionar y proponer unas cuotas justas; hace dos temporadas los clubes decidimos salirnos de la participación federada precisamente para provocar la marcha del anterior dirigente de la misma. La Asociación de Clubes nació con esa idea y ahora toca volver a estar todos los clubes presentes en las competiciones de la Federación. Pulsamos permanentemente la opinión de los clubes, y tenemos constancia que el 90% de los equipos que hay ahora mismo fuera de la Federación volverán a las competiciones federativas la próxima temporada.

A partir del mes de Mayo se abrirá un periodo de prescripción en las competiciones federadas, para que los clubes tengan en el mes de junio, conocimiento de la competición y puedan así generar sus presupuestos, solicitar sus subvenciones, y no estar con la incertidumbre y las prisas de los meses veraniegos.

6.- ¿Habrá muchos cambios en las estructuras de las ligas?

Tenemos mucho trabajo en este aspecto, partimos de una situación límite, prácticamente no hay ligas senior y como Federación queremos fomentar ligas de calidad, teniendo en cuenta nuestra extensa comunidad para no incurrir en costosos desplazamientos. Queremos aumentar la calidad y la cantidad de nuestras ligas femeninas, como uno de nuestros objetivos más importantes, organizar la liga sub 21 que va a tener mucha aceptación, cambiar la denominación de nuestras ligas senior para identificarlas mejor, y vamos a potenciar nuestro deporte de formación, tenemos que ayudar a los clubes en la mejora de nuestro deporte de base y con ello el incremento del nivel nuestros jugadores y jugadoras de cantera.

7.- Habló en su momento de la importancia de la formación como pilar fundamental de su proyecto. ¿Toledo ha sido una primera piedra de toque?

Sin lugar a dudas, la formación será el pilar fundamental de la Federación en estos 4 años, en este primer curso, hay planteadas 15 formaciones de técnicos de distintos niveles en distintas localidades, realizaremos cursos de entrenadores, de árbitros y auxiliares de mesa en cada una de las provincias de nuestra región.

La labor callada que están realizando tanto José Esteban Gálvez, como Fernando Alhambra y Emilio Pérez Pizarro, que cuentan con la colaboración y ayuda de todos los delegados provinciales, es encomiable, y próximamente veremos los primeros cursos de arbitraje en Toledo con más de 70 inscritos, en Almansa, con más de 30, y en Ciudad Real con casi 50.