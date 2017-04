Toledo acoge el II Congreso Estatal de CCOO-Industria

Martes, 18 abril 2017

Encuentro

Toledo | El Día Lunes, 17 abril 2017 22:17 |

Toledo albergará desde este martes, 18 de abril, el segundo Congreso Estatal de CCOO-Industria, que se desarrollará hasta el jueves, día 20 , y contará con la participación de sindicatos internacionales como Industrial Global Union, Industriall Europe, European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture and Tourism (EFFAT) y las Asociaciones de trabajadores Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Trabajo y Afines (UITA).