Ganemos denuncia la participación de policiales locales uniformados en las procesiones

Martes, 18 abril 2017

semana santa

Albacete | ELDIAdigital.es

Ganemos Albacete ha criticado que integrantes de la Policía Local "desfilen en las procesiones de Semana Santa con uniforme oficial y portando un paso", ya que estas personas "no estaban de servicio en ese momento, sino a título particular y, por lo tanto, deberían abstenerse de portar la simbología --vestimenta-- que les identifica como integrantes de una fuerza de seguridad pública".

De igual manera, el Grupo Municipal ha mostrado su "preocupación" ante la utilización del perfil oficial de la Policía Local en la red social Twitter para difundir una imagen de varios agentes portando un paso en una procesión de Semana Santa, "olvidando que esto no es un perfil particular ni personal, y que por tanto debe ser escrupuloso a la hora de respetar la libertad religiosa, lo que pasa por proyectar neutralidad y no la adhesión a una determinada confesión según la Constitución Española".

"En su vida personal y tiempo libre cada cual puede hacer lo que estime oportuno conforme a sus creencias, y por este motivo queremos asegurarnos de cómo se cubren y recuperan las horas que los agentes que participan en las procesiones dejan de prestar para acudir a los ensayos, en el supuesto caso de que soliciten permiso en el trabajo y se les conceda porque la disponibilidad de efectivos lo permite", ha agregado la formación política en una nota de prensa.