Rajoy será citado a declarar como testigo en el caso Gürtel

Martes, 18 abril 2017

El tribunal que juzga el caso de la trama Gürtel en la Audiencia Nacional ha decidido por mayoría admitir la petición de algunas de las partes para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca en calidad de testigo.

Su comparecencia ha sido reclamada por una de las partes de la acuasación particular, la Asociación de Abogados Demócratas de Europa, que ya lo había intentado sin éxito en dos ocasiones anteriores. Ahora, el tribunal ha admitido su propuesta que no contaba con el apoyo ni del abogado del Estado ni de la Fiscalía.

Aunque no existe precedentes en democracia de un hecho similar, la ley de enjuiciamiento criminal no permitirá a Rajoy responder por escrito a las preguntas de todas las partes ya que los hechos por los que tendrá que prestar declaración no están sujetos con su cargo de presidente sino con el de secretario general del PP que desempeñó en la época objeto de investigación.

Por el momento no se ha precisado fecha de comparecencia ni si el presidente tendrá que acudir presencialmente a los juzgados puesto que no se descarta la opción de una videoconferencia.