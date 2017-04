El doctor seguntino Javier Sanz, castellano-manchego del año de la provincia

Martes, 18 abril 2017

Reconocimiento

Guadalajara | El Día

La Casa de Castilla-La Mancha en Madrid ha hecho pública su selección de castellano-manchegos del año. Por parte de la provincia de Guadalajara ha sido elegido el seguntino Francisco Javier Sanz Serrulla, doctor en Medicina, Cirugía e Historia, y académico de número de la Real Academia de la Medicina.

El alcalde de Sigüenza, José Manuel Latre, felicita, en nombre de la corporación municipal al doctor Sanz, “hombre brillante y bueno, verdadero orgullo para nuestra ciudad”, por la obtención de esta nueva distinción, en este caso proveniente de la Casa de Castilla La-Mancha en Madrid.

El 5 de abril de 2016, Sanz fue elegido por corporación académica de la Real Academia de la Medicina para ocupar el Sillón 24, correspondiente a la disciplina 'Historia de la Medicina'. El doctor seguntino tomó posesión como académico de número de la Real Academia Nacional de la Medicina en la tarde del día 24 de octubre, en la misma sede de la institución ubicada en la calle Arrieta, 12 de Madrid.

Entonces, Javier Sanz pronunció el discurso 'Elogio de la vieja cirugía' en su recepción pública de la distinción como académico electo. En él, hizo referencia a sus antecedentes seguntinos y a la recia tierra castellana que forjaron su carácter. Y la terminó, como no podía ser de otra manera, relacionando la vieja cirugía con su cometido como académico. “Creo pues, que de justicia es mirar la vieja cirugía con otros ojos, pausadamente, más desde el conocimiento de los propios textos que guardaron los fundamentos y los pormenores de esta parcela de la Medicina que desde posturas apriorísticas que han contaminado su verdadera historia. Procurando dar razón a Miguel de Cervantes cuando así dice en 'el ridículo razonamiento que pasó entre don Quijote, Sancho Panza y el Bachiller Sansón Carrasco': Pero uno es escribir como poeta, y otro como historiador: el poeta puede contar o cantar las cosas, no como fueron, sino como deberían ser; y el historiador las ha de escribir, no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna”.

El resto de castellano-manchegos del año han sido, por la provincia de Albacete: María Rozalén cantautora y compositora; por la provincia de Ciudad Real: Sofía Reina, pintora, ilustradora y dibujante, por su larga trayectoria en el mundo artístico y su reconocido prestigio a nivel nacional e internacional; por la provincia de Cuenca: Paula Crespo Escobar, pediatra experta en Nutrición; y por la provincia de Toledo: José Rodríguez Rey, cocinero, Chef del restaurante El Bohío de Illescas y Jurado de MasterChef.