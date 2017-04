Industria, energía y formación, ejes del II Congreso de CCOO-Industria

Martes, 18 abril 2017

Esta tarde ha arrancado en Toledo el II Congreso estatal de CCOO-Industria que se celebra con el lema "El reto de crecer" al que asisten 350 delegados y delegadas en representación de las más de 250.000 personas afiliadas a la mayor organización sectorial de la Confederación Sindical de CCOO que cuenta con más de 28.000 delegados y delegadas; así como más de medio centenar de invitados de los principales sindicatos de la industria y la agricultura de Europa y de América Latina.



En un receso, en declaraciones a los medios de comunicación, Agustín Martín, que opta a la reelección como secretario general de CCOO-Industria, ha explicado los cuatro ejes principales del plan de acción de esta federación: la necesidad de una potente política industrial con la firma de un Pacto de Estado por la Industria; también un Pacto de Estado que defina un modelo energético competitivo; un Pacto de Educación que sitúe la formación continua en línea con las necesidades que van a tener los diferentes puestos de trabajo que se van a crear por la digitalización; en definitiva, un Pacto por un país diferente con unos modelos de crecimiento más asentados en el territorio, con empleo con derechos, convenios colectivos dignos y salarios decentes y contratos que permitan un proyecto de futuro para las personas jóvenes.



“Es fundamental centrar el crecimiento económico no en las bases sobre las que se está centrando, nuevamente en la construcción y el turismo, sino que tenemos que ser capaces de reasentar el tejido productivo y definir políticas agrarias que generen empleo de calidad y con derechos y que garanticen que el país no se desertice y, para ello, es necesario tener una industria potente y una Política Agraria Común que permita asentamiento rural y un país construido entre todos y todas, no basado en crecimiento espurio, en un turismo que es prestado o en servicios bastante débiles”, ha recalcado Martín, quien ha añadido que en Castilla-La Mancha y en el país hay que potenciar sectores estratégicos como el sector aeroespacial.



“Queremos dar un impulso a la ofensiva para ganar derechos, consolidar y reforzar las CCOO, para que sigan siendo una organización útil para la gente, luchando por los derechos, por la mejora de los salarios y para garantizar el empleo”.



Por su parte el secretario general de CCOO CLM, Paco de la Rosa, ha señalado la necesidad de “transformar la sociedad después de este desierto que nos han hecho atravesar, un desierto inventado por unos cuantos para enriquecer a unos pocos y fundamentalmente para someter a la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras del país”



En este Congreso “se van a discutir y diseñar las estrategias del futuro. Queremos compatibilizar la cuarta revolución industrial, la 4.0, con el intento de dignificar a millones, legiones de trabajadores y trabajadoras que continúan explotados en el país todos los días, vamos a insistir en llevar la democracia a los centros de trabajo, -hay una gran ausencia de ella tanto en empresas pequeñas como en grandes-, para poder participar libremente, tener derecho a un trabajo y un salario dignos. Hay que eliminar la brecha salarial y conseguir que en la industria la mujer se incorpore con normalidad y con el peso que tiene que tener en una sociedad igualitaria como la que perseguimos. Nos reivindicamos como un sindicato feminista también en el sector de la industria”



De la Rosa ha insistido en que hay que “apostar por más industria también en Castilla-La Mancha, para intentar conseguir que esta tierra empiece a hablar de industria en mayúsculas, porque salir de la terrible situación de crisis que atraviesan los hombres y mujeres pasa porque haya más industria y más empleo, pero no un empleo cualquiera, sino un empleo de calidad y con derechos”.



Por otro lado, el secretario general de CCOO-Industria CLM, Ángel León, ha aseverado que “la recuperación económica no puede estar basada en la rebaja de los salarios y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, sino en la creación de un empleo de calidad y con derechos”.



CCOO Industria cuenta en la región con cerca de 15.000 afiliados y afiliadas y cerca de 1.400 delegados y delegadas sindicales.



Finalmente, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado que “compartimos totalmente desde el Gobierno regional la estrategia industrial de CCOO para los próximos años, tiene que haber a nivel estatal una fuerte apuesta por la industria, desde el Gobierno regional lo estamos haciendo. Castilla-La Mancha está preparada para asumir a cualquier tipo de industria, porque si crece la industria lo hace también el empleo estable y de calidad”.