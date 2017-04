Cinco millones de euros del Plan de Renovación de Tecnología Sanitaria, en el aire

Miércoles, 19 abril 2017

Falta de presupuestos

REGIÓN | ELDIAdigital

El Gobierno regional ha advertido que el rechazo de Podemos a los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2017 impedirá continuar con el Plan de Renovación de Tecnología Sanitaria, que iba a contar con una inversión de más de cinco millones de euros este año y 27 millones en los próximos ejercicios, tal y como ha destacado hoy el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, después de que el Consejo de Gobierno haya analizado el impacto de esta decisión en la puesta en marcha de este plan.

Tras subrayar la importancia del acuerdo que el presidente Emiliano García-Page va a firmar hoy con la Fundación Amancio Ortega para la adquisición de equipamiento tecnológico de última generación para la detección y tratamiento de patologías oncológicas, Hernando ha explicado que el “juego de tronos” que pretendía realizar Podemos en las Cortes regionales “no es un juego” sino “una enorme irresponsabilidad” ya que se trata de una decisión que “tiene consecuencias reales, también para la salud”.

Así, el portavoz ha lamentado que Podemos haya votado en contra de una atención sanitaria “de aún mayor calidad” que además iba a servir para reducir aún más la lista de espera, al tiempo que ha recordado las esperanzas que mucha gente tenía depositadas en la apuesta del Ejecutivo regional por invertir “en más y mejor sanidad” a través de un Plan que ahora contará con “enormes dificultades” tras el incumplimiento del acuerdo de Presupuestos por parte de Podemos “de forma unilateral y de espaldas a la ciudadanía”.

El portavoz regional ha repasado así que la adquisición de resonancias magnéticas, arcos quirúrgicos y TAC, entre otros equipamientos, iba a contar este año con más de 2,5 millones de euros en diversos hospitales públicos de la provincia de Ciudad Real (Puertollano, Alcázar, Valdepeñas y Ciudad Real capital); 1,5 millones en los hospitales de Albacete y Hellín, casi 800.0000 euros en el Hospital de Cuenca, 760.000 en el Hospital de Guadalajara y 667.000 en los hospitales de Toledo y Talavera de la Reina.

“Por votar no a unos presupuestos pactados, como ha hecho Podemos, en realidad han dicho que no a que la gente de Castilla-La Mancha cuando va a un hospital a hacerse unas pruebas tenga que hacérselas con las máquinas de hace veinte años en vez de con máquinas nuevas más avanzadas que detectan enfermedades de manera mucho más avanzada y, por lo tanto, el no de Podemos ha sido un no a la salud de todos los castellano-manchegos y todas las castellano-manchegas”, ha enfatizado.

5.348 empleos consolidados y 614 nuevos gracias al Plan Adelante

En este línea, el portavoz regional se ha referido también al “no” de Podemos a medidas como el Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento, enmarcado en el Plan Adelante, un plan que hasta la fecha ha arrojado “excelentes resultados” al contribuir al mantenimiento o consolidación de 5.348 empleos en toda la región y ayudar a crear otros 614. En total, más de 1.400 empresas de la región han recibido una inversión directa por parte del Ejecutivo de 28,5 millones de euros y que “a través de un efecto multiplicador” ha supuesto una inversión inducida de más de 248 millones.

En 2016 más de 50.000 personas se beneficiaron de las políticas activas de empleo del Gobierno de Emiliano García-Page, con una inversión de 153,5 millones de euros, ha destacado el portavoz, quien también ha subrayado que el Contrato Joven, una de las líneas del Plan Extraordinario por el Empleo, suma ya más de 2.300 contratos hasta la fecha, 394 en lo que llevamos de año. “Todo ello ha contribuido, sin duda, a que el paro en marzo tuviera en nuestra región la mayor bajada interanual de la serie histórica y registrara 40.000 desempleados menos que hace dos años”, ha aseverado Hernando.

En este sentido, el portavoz del Ejecutivo regional también se ha reflejado al índice de confianza empresarial, que en el primer trimestre de este año ha crecido un 2,5 por ciento, por encima de la media nacional, situada en un 1,8 por ciento, lo que supone el segundo mejor dato desde que el INE toma registros. “Nuestra región está entre las comunidades autónomas que siguen liderando esa confianza empresarial, siendo éste un Gobierno que apuesta por la implantación empresarial, por la atracción de nuevas empresas y por el crecimiento empresarial y de empleo”, ha añadido.

“Este Gobierno no se va a quedar de brazos cruzados a la hora de buscar empresas” dentro y fuera de nuestras fronteras, ha recalcado el portavoz tras señalar que el número de sociedades mercantiles aumentó en Castilla-La Mancha un 8,9 por ciento en 2016 respecto a 2015, hasta sumar 2.976 empresas más, un dato por encima de la media nacional. Por su parte, las disoluciones empresariales cayeron un 16,3 por ciento el año pasado en la región, solamente 370, según los datos del INE a los que también ha aludido Nacho Hernando.

La mejor Semana Santa de los últimos 15 años

El portavoz del Ejecutivo autonómico también se ha referido a la valoración que el Consejo de Gobierno ha realizado de los datos turísticos relacionados con las visitas a Castilla-La Mancha durante esta Semana Santa y que reflejan una ocupación media, desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, de un 94 por ciento, siendo así la mejor Semana Santa que ha vivido Castilla-La Mancha en los últimos 15 años con más de 400.000 visitantes y un impacto económico estimado de más de 26 millones de euros.

Hernando ha destacado que el turismo rural ha sido uno de los principales atractivos, pero también nuestra cultura, fiestas y tradiciones ya que “tenemos el lujo de poder contar con celebraciones de la Semana Santa declaradas, incluso, de Interés Turístico Nacional e Internacional”. Datos a los que también ha contribuido la apertura esta Semana Santa de 17 de los 21 centros de interpretación y puntos de información turística existentes en los parques naturales de la región, “instalaciones construidas antes del año 2011 y que permanecieron cerradas en la pasada legislatura”, ha recordado.