Las bibliotecas de CLM llegaron a más de 2 millones de personas

Miércoles, 19 abril 2017

Cultura

REGIÓN | ELDIAdigital

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha anunciado la próxima convocatoria del Consejo de la Lectura y Bibliotecas de Castilla-La Mancha, un órgano con el que pretende llevar a cabo la aprobación de dos importantes instrumentos de planificación bibliotecaria y de gestión: el mapa de bibliotecas públicas que determinará los estándares mínimos de cada municipio y el reglamento de la red de bibliotecas públicas.

En una rueda de prensa en torno a la próxima celebración del Día del Libro y tras participar en un taller de elaboración de marcapáginas con escolares de centros educativos de Toledo, Felpeto ha destacado que este consejo "viene a desarrollar uno de los objetivos claves previstos en el Plan Estratégico de Cultura en lo referido a la creación de modelos que faciliten y aseguren la participación de la sociedad civil en el desarrollo de la Cultura".

Así, según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, ha explicado que este órgano, que él como consejero presidirá, está integrado también por el viceconsejero de Cultura, los cinco presidentes de Diputaciones provinciales, cinco alcaldes nombrados por la FEMP, el director de la Biblioteca Regional, el rector de la UCLM, el director general competente en bibliotecas escolares, un representante de asociaciones de bibliotecas y un representante de libreros y editores.

Por otra parte, Felpeto ha invitado a leer y compartir el manifiesto que con motivo del Día del Libro ha preparado el escritor Gustavo Martín Garzo, donde hace hincapié en la necesidad de iniciar el disfrute de la lectura con los más pequeños a través de los cuentos y a este respecto ha pedido a las familias que fomenten la lectura entre los más pequeños también en casa.

"Me gustaría subrayar la importancia que tiene la lectura no solo en el plano individual, sino también en el social. Me refiero, particularmente, al hecho de que los niños leen si ven leer a sus padres, si la lectura forma parte de su vida cotidiana. Y una sociedad en que los niños leen tendrá, en el mañana, una población adulta madura, reflexiva y crítica. Y esos son cimientos que no se pueden suplir a la hora de construir el porvenir", ha indicado el consejero.

DOS MILLONES DE USUARIOS DE BIBLIOTECAS

Respecto a los últimos datos sobre bibliotecas, libros y lectura, ha avanzado algunos indicadores, pues estos días se está ultimando la Estadística de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha 2016, "que será como siempre un instrumento imprescindible para la planificación de la política bibliotecaria de la Comunidad al reflejar la realidad del servicio bibliotecario en nuestra región".

Así, ha comentado que el servicio bibliotecario llegó a más de dos millones de habitantes en 2016, a través de 494 puntos de servicio, lo que supone que existe servicio de biblioteca en 683 municipios.

Esos 494 puntos de servicio están constituidos por la Biblioteca de Castilla-La Mancha, cabecera del Sistema Bibliotecario de Castilla- La Mancha; las Bibliotecas Públicas del Estado en Albacete, Cuenca, Ciudad Real y Guadalajara; 480 bibliotecas públicas municipales y ocho bibliobuses, a los que se le une un punto del servicio de extensión bibliotecaria 'La Lectura se lleva'.

Ha resaltado también que el pasado año casi 660.000 castellano-manchegos de todas las edades eran socios inscritos a alguna biblioteca, lo que supone que más del 30 por ciento de la población castellano-manchega es socia de una biblioteca, y que el número de visitas registradas a las bibliotecas ascendió a casi seis millones, lo que implica de media que cada habitante acudió a un centro bibliotecario 2,9 veces al año.

De igual modo, ha dicho que se realizaron un total de 2,5 millones de préstamos. Especial mención al importante número de clubes de lectura, 895, con 16.597 integrantes que han participado en más de 2.000 actividades.

Con respecto a otros datos del 2016 se ha referido al incremento de bibliotecas incorporadas al catálogo colectivo, con 20 más en 2016 (pasando de 402 a 422 bibliotecas en red); la adquisición de 2.000 licencias de 1.200 títulos de libros electrónicos para su préstamo a través del Servicio 'eBiblio Castilla-La Mancha' o la puesta en marcha de los clubes de lectura virtuales de Castilla-La Mancha, donde hay cerca de 400 personas inscritas.

Las Bibliotecas Públicas de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, y la Biblioteca de Castilla-La Mancha en Toledo han preparado un amplio programa de actividades donde la figura de José Luis Sampedro está presente, en el centenario de su nacimiento, como lo está en el cartel del Día del Libro.

TALLER DE MARCAPÁGINAS

Ángel Felpeto ha participado en un taller de elaboración de marcapáginas con escolares de dos centros educativos de Toledo, a quienes les ha explicado su afición por los marcapáginas y les ha dado algunas indicaciones para que elaboraran varios modelos.

En el hall de entrada de la Consejería han asistido atentos a las explicaciones y han elaborado sus marcapáginas personalizados y han podido ver también una muestra de más de 3.000 marcapáginas pertenecientes a la colección que el propio consejero realiza desde hace años y que está formada por cerca de 7.000 ejemplares de todo tipo.



A los escolares y a sus profesores les ha trasladado la idea del marcapáginas como una forma lúdica de acercar a la lectura a los más pequeños.