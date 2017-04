Abengózar: “Sectarismo sanitario fue lo que hizo Cospedal al recortar y privatizar"

Jueves, 20 abril 2017

política

Ciudad Real | El Dia

La diputada socialista ha explicadoa este respecto que el director provincial de Sanidad se ha reunido con el PSOE de Torralba para intentar atender sus necesidades sanitarias, de igual manera que lo ha hecho al menos hasta en dos ocasiones, una en la Dirección Provincial de Sanidad y otra desplazándose hasta la propia localidad, con el equipo de gobierno `popular´ del municipio para escuchar sus peticiones.

“Si entre compañeros no son capaces de comentar sus agendas, no es problema del Gobierno regional, que sí les ha atendido, no habiendo podido facilitar la petición de un pediatra a tiempo completo por no cumplir, lamentablemente, con el requisito de contar con 800 niños y niñas”, por lo que ha indicado que “no es sectarismo,sino una normativa que hay que cumplir”.

En otro orden de cosas, la parlamentaria regional no entiende “la necesidad de faltar a la verdad por parte del Partido Popular con cifras sanitarias que solo buscan alertar a la población sin necesidad alguna”.

Lucas-Torres fue cómplice de los recortes de Cospedal

Abengózar lamenta que las consecuciones que mejoran la vida de las personas logradas en tiempo récord por el presidente García-Page “sean dolorosas de reconocer por el Partido Popular”, aunque añade que no le sorprende al recordar cómo estaba la situación sanitaria en la provincia de Ciudad Real cuando Cospedal dejó de gobernar, con Lucas-Torres en su equipo como delegado de la Junta: camiones de resonancias a las puertas de los hospitales, techos en lamentable estado que se caían, urgencias nocturnas cerradas, despido masivo de médicos y enfermeras, hacinamiento de Urgencias, listas de espera desbordadas y hospitales como el de Manzanares y Tomelloso a punto de ser privatizados. “Eso sí es sectarismo”, ha indicado la portavoz del PSOE.

Las mejores listas de espera de los últimos años

Responde así a las declaraciones del también diputado regional del PP, Antonio Lucas-Torres, al que Abengózar ha reprobado “los datos sobre las listas de espera que se ha buscado por su cuenta”. La diputada socialista sostiene que “si Lucas-Torres hubiera mirado el Portal de Transparencia de la Junta, habría podido comprobar que las listas de espera en los seis hospitales de la provincia de Ciudad Real se han reducido en más de 8.000 personasde junio de 2015 a marzo de 2017”.

Unas cifras estadísticas a las que pueden acceder todos los ciudadanosy que se completa con la “bajada espectacular del último año”. Así, Abengózar ha recordado que el Hospital General Universitario de Ciudad Real ha experimentado un descenso del 26,8%; el ‘Santa Bárbara’ de Puertollano ha bajado en más de un 37,4%; o que el Hospital General de Tomelloso, con 3.320 pacientes menos en los últimos doce meses, ha descendido un 40% sus listas de espera.

A pesar de que la portavoz de Sanidad del Grupo Socialista cree que las razones de estos “buenos resultados” son ya conocidas por todos, cree que es necesario reconocer que “aún queda mucho por recuperar”, una tarea de reconstrucción que se está logrando con las políticas del Ejecutivo de Emiliano García-Page.

La diputada del PSOE ha incidido por último en dos aspectos “de suma importancia”, como son la contratación de más profesionales sanitarios que subsanarán “las plantillas maltrechas por los recortes de Cospedal” y que se sumarán a los 3.000 nuevos que han sido contratados ya, y el Plan de Renovación Tecnológica del Gobierno de Castilla-La Mancha con el objetivo de poder atender hasta 2.000 pruebas diagnósticas más, mejorando así la atención sanitaria y optimizando los recursos.