Prieto destaca el papel de unión de los regantes de la Rus-Valdelobos con la Administración

Jueves, 20 abril 2017

nueva sede en san clemente

Cuenca | ELDIAdigital.es

Y así lo ha querido destacar este jueves durante el acto de inauguración en la localidad de San Clemente de las oficinas de esta nueva entidad en un local cedido por el Ayuntamiento.

Prieto ha reconocido las muchas dificultades que han tenido que superar estos regantes para hacer realidad la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas, que da servicio a un total de 29 municipios, de los que 25 corresponden a la provincia de Cuenca y los cuatro restantes a la de Albacete.

En este sentido, el presidente de la Diputación les ha animado a trabajar, tal y como recogen sus objetivos, por la cantidad y calidad de agua de esta masa, cuyas aguas superficiales curiosamente desembocan en la cuenca hidrográfica del Guadiana, mientras que las subterráneas lo hacen en la del Júcar. Y es que, según ha dicho, el agua es la base fundamental para el desarrollo del sector agroalimentario, un auténtico pilar de la economía de esta zona y de toda la provincia.



El presidente de la CUAS Rus-Valdelobos, Ruperto Mesas, por su parte, ha hecho hincapié en uno de los principales objetivos de esta entidad, que no es otro que velar por la calidad del agua de esta demarcación, así como por la sostenibilidad de los regadíos y sus distintos usos. Y es que, según ha remarcado, no hay que olvidar que Rus-Valdelobos se extiende por 29 términos municipales, cuatro de ellos en la provincia de Albacete, pero no por ello menos importantes, puesto que aglutinan el 50 por ciento de los regadíos de esta Masa.

Mesas ha recordado que esta comunidad tiene menos de un año de vida, ya que se constituyó en mayo del pasado año y desde entonces se ha trabajado mucho para su puesta en marcha, lo que ha desembocado en la apertura de estas oficinas en San Clemente, desde donde se pretende prestar servicio y asesoramiento a todos sus usuarios.

Entre las primeras acciones acometidas en este tiempo, el presidente de esta CUAS ha querido resaltar la firma con la Confederación Hidrográfica del Guadiana de una encomienda de gestión para el mantenimiento de los caudalímetros de esta masa de agua, a lo que se suman los actuales trabajos para inventariar todas las captaciones de agua de esta zona.

Indicar, por último, que al acto de inauguración de estas oficinas, además del presidente de la Diputación y la alcaldesa de la localidad, Marisol Herrera, han asistido representantes del Gobierno regional y de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, así como numerosos alcaldes de la comarca, entre los que se encontraban los de Casas de los Pinos y La Alberca de Záncara.