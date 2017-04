Entre la transparencia y el show

Jueves, 20 abril 2017

BLOGS | ELDIAdigital

Los ecos de las horquillas golpeando el suelo de nuestras calles se alejan. La imágenes recuperan su lugares de descanso en iglesias, ermitas y capillas. Los nazarenos guardan sus túnicas y las ciudades y pueblos despiden hasta el año que viene la Semana Santa. Sin embargo, no todo el espectáculo se termina con el Domingo de Resurrección. Nos queda para entretenernos el show en el que algunos se empeñan en convertir la política.

Una política en la que las procesiones no terminan, por lo menos las que discurren al interior de los juzgados. Unos desfiles que cuentan con su propio anuncio circense portátil en forma de tramabus que discurre por las calles de Madrid señalando en todas direcciones, políticos, presidentes, periodistas, empresarios... sólo les falta mirar hacia un lado para completar la ruta. Hacia dentro.

La deriva a la que se empeñan algunos en abocar la política busca el titular fácil, la foto de portada y el trending topic del tweet de turno sin importar perder las formas, la compostura y en algunas ocasiones la educación.

Esta tendencia parece que se va extendiendo. Abre las puertas del Congreso de los Diputados y como si fuera uno de los leones que adorna la entrada su rugido se extiende por la geografía como una llamada de atención para los despistados.

Su eco llega a Castilla-La Mancha donde tras los ríos de tinta que se han vertido por la decisión de Podemos de rechazar unos presupuestos que ellos habían pactado el show se quiere trasladar a la televisión.

De la mano de la transparencia Molina quiere explicar su decisión en un debate televisivo donde estén presentes todos los grupos. La nueva política y sus nuevas formas. La tradición hubiera mandado que el debate tuviera lugar en la casa de todos los castellano-manchegos, en las Cortes, donde fueron llamados a trabajar por los ciudadanos.

No es serio que se busque la audiencia por delante de bienestar de quienes les votaron y al mismo tiempo se quejen de la maquinaria que aseguran se ha puesto en marcha contra ellos. Si alguien arrancado el motor fue el que contra todo pronóstico, sin decir palabra en el estrado donde se subió en docenas de ocasiones, cambió el sentido de su voto. Si alguien ha llenado el depósito de la gasolina fue el mismo que reconoció que se enteró de la decisión una hora antes. ¡Para que luego no digan que no fue una decisión meditada!

Es hora de bajarse del tramabus, de apagar los focos y poner el móvil en modo avión. Sentarse a trabajar para buscar un acuerdo en lugar de culpables. Todavía queda tiempo para enderezar la situación. Unas nuevas cuentas son posibles e incluso se pueden mejorar. Pero eso se hace en los despachos, no en el plató.